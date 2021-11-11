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Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

11 листопада 2021, 14:01

Олександр Ткаченко йде з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Ткаченко
Олександр Ткаченко / УНІАН

Сьогодні, 11 листопада, міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

Як написав Ткаченко в Facebook, серед основних причин, це передача Держкіно в управління Кабінету міністрів.

"Сьогодні написав заяву про відставку... звіт у Раді не за горами. Сьогодні відправив свою заяву голові ВР Руслану Стефанчуку", - зазначив Ткаченко.

Крім того, за його словами, уряд блокує створення держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Також однією з причин відставки є бюджет на культуру в 2022 році.

"Такі стиль і підходи до управління процесами мене дивують - не мій концепт і цінності. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні", - додав міністр.

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Також міністр навів у приклад рішення уряду про створення держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. За його словами, після цього через кілька місяців міністерство отримало лист від прем'єра про відкликання подання Міністерства на створення цих інститутів.

"Ці півтора року були дійсно божевільними. Хоч і емоційно складні, але дуже надихаючі. Особливо поїздки по Україні і знайомство з людьми, щиро вболівають за українську культуру. Я безмежно вдячний своїм сподвижникам в регіонах, команді в Міністерстві, а також колегам з фракції "Слуга народу". За довіру спасибі президенту", - написав Ткаченко.

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Олександр Ткаченко закінчив Київський університет імені Шевченка, факультет журналістики. З 2008 по 2019 роки був гендиректором групи телеканалів 1+1 Media.

4 червня 2020 року був призначений міністром культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, розглянула відставку відразу п'ятьох Міністрів. Нардепи в турбо-режимі почали голосувати за звільнення міністрів Кабміну Дениса Шмигаля.

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Олександр Ткаченко
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