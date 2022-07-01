Лукашенко може відмовитися від війни: як це вдарить по Росії - Золотарьов

Путін, Лукашенко, Золотарьов / УНІАН, Reuters

Відмова Білорусі від вступу у війну не створить критичну ситуацію для Росії. Мобілізаційний ресурс Білорусі не є великим. Про це інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру" Третій сектор " Андрій Золотарьов.

"На озброєнні білоруської армії більше тисячі танків Т-72, з них сучасних модернізованих - всього 10-15%. Все інше-це та техніка, яка потребує приведення до сучасних стандартів. Але ми бачимо, що Росія знімає з консервації і жене в Україну техніку 50-річної давності. Запасів старих озброєнь у Путіна і без Білорусі вистачає", - сказав Андрій Золотарьов.

Експерт вважає, що Білорусь могла б допомогти Росії з боєприпасами. У РФ виявився дефіцит снарядів 122 мм для САУ "Гвоздика" і для гаубиць Д-30.

Крім того, Росія також могла б використовувати військово-промисловий комплекс Білорусі.

"У Білорусі була непогана оборонка: оптика, можливості підприємств у сфері радіотехніки та електроніки. Тому Білорусь Путіну потрібна: це більш-менш розвинена індустріальна країна за мірками інших сусідів Росії, у Білорусі все-таки розвинена промисловість", - додав Золотарьов.

Але варто пам'ятати, що пряма участь Білорусі у війні для режиму Лукашенка може мати самі негативні наслідки.

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Нагадаємо, Золотарьов повідомляв про те, що Путін всіляко намагається втягнути Лукашенка у війну проти України. Він навіть може влаштувати провокації. Експерт не виключає, що російський спецназ переодягнеться в українську форму і "учудить щось на території Білорусі".

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