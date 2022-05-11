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Колісний "монстр": у Харкові ТрО озброїли потужними зенітними гарматами С-60

11 травня 2022, 14:43

Гармата АЗП-57 має досить непогані характеристики для знищення повітряних цілей.

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Гармата С-60 на шасі КрАЗ / скріншот

Харківська бригада територіальної оборони отримала нове озброєння - зенітну артилерійську систему С-60.

Вона була розроблена відразу після Другої світової війни, проте незважаючи на свій вік, ця 57-мм система ще може стати в нагоді бійцям, повідомляє Територіальна оборона в Facebook.

Відзначається, що зенітна гармата АЗП-57 має досить непогані характеристики для знищення повітряних цілей типу БПЛА завдяки можливості дістати ворога по дальності на 6 км, а по висотності на 5 км. цих параметрів достатньо для знищення таких типових БПЛА противника, як Орлан-10, при цьому з точки зору економічності це може бути одним з найефективніших рішень.

"Наші бійці Харківської бригади територіальної оборони регіональне управління Сил територіальної оборони Схід ЗС України готові знищувати ворога!", - йдеться в повідомленні командування територіальної оборони ЗС України.

Відзначимо, що 57 мм гармата може знищувати легку бронетехніку противника на значній дальності. Варто відзначити, що бійці ТРО встановили зенітну систему на КрАЗ для надання мобільності.

Нагадаємо, бійці одного з підрозділів ЗСУ використовували імпровізовану реактивну систему залпового вогню. При цьому на шасі МТ-ЛБ було встановлено два блоки для запуску некерованих авіаційних ракет типу С-8.

Дивіться онлайн Новини Харкова

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