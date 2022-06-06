Київ був і залишається основною метою РФ: у Міноборони попередили жителів столиці / УНІАН

Київ був і залишається головною метою Росії у війні проти України тому повертатися в місто все ще небезпечно.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону попередила, що столиця і далі може бути мішенню для російських ракет.

"Ми говорили відверто: Київ постійно під загрозою. Дійсно, люди повертаються (до столиці - ред.). Але все одно, війна - в гарячій фазі. Київ був основною метою Російської Федерації, нею і залишається", - підкреслила Маляр.

Чи загрожує Києву новий наступ РФ?

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ймовірність повторного наступу російських військ на столицю України

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"По-перше, я запитаю тих, хто каже, що завтра буде наступ на Київ, я запитаю: чим вони будуть наступати? Де ще одне угруповання в 170-200 тисяч на кордоні, яке було б здатне здійснити наступальну операцію на таку глибину аж до Києва?", – зазначивЖданов.

Раніше російські опозиційні журналісти дізналися, що в Кремлі не відмовилися від ідеї захопити Київ - там знову почали обговорювати такі плани. При цьому Росія хоче закінчити війну проти України до осені цього року. У Путіна на два різних варіанти розвитку подій.

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