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Катер РФ підірвали разом з окупантами: ЗСУ потопили ще одне вороже судно

Олексій Тесля
23 вересня 2023, 13:46 оновлено 23 вересня, 13:59
Український безпілотник зміг наздогнати ворожий плавзасіб і завдати точного удару.
Катер
ЗСУ підірвали катер російських окупантів / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Українські військові виявили в Херсонській області ворожий катер і разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його вибухом.

Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді. Відео удару опубліковано Силами оборони півдня України.

Зазначимо, що український безпілотник зміг наздогнати вороже плавзасіб і завдати точного удару.

відео дня

Судячи з усього, в результаті удару від катера РФ мало що залишилося.

Дивіться відео - ЗСУ підірвали катер РФ:

Screenshot
ЗСУ підірвали катер РФ / скріншот

Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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вибух війна Росії та України
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