Катер РФ підірвали разом з окупантами: ЗСУ потопили ще одне вороже судно

Українські військові виявили в Херсонській області ворожий катер і разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його вибухом.
Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді. Відео удару опубліковано Силами оборони півдня України.
Зазначимо, що український безпілотник зміг наздогнати вороже плавзасіб і завдати точного удару.
Судячи з усього, в результаті удару від катера РФ мало що залишилося.
Дивіться відео - ЗСУ підірвали катер РФ:
Нагадаємо, раніше з'явилися нові деталі потужних вибухів у Севастополі. У ГУР підтвердили пошкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.
Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.
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