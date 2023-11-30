Зеленський провів телефонну розмову з двома європейськими лідерами: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зеленський поговорив з лідерами Німеччини та Британії / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента

Президент України у четвер, 30 листопада, провів дві телефонні розмови з європейськими лідерами. Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це Президент України повідомив у Telegram.

Лідери України та Великої Британії обговорили широкий спектр тем, у тому числі пріоритетні потреби української армії на фронті. Під час телефонної розмови, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорили ряд ключових питань.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.Подякував за незмінну оборонну та політичну підтримку Сполученого Королівства, що надається нашій країні в умовах повномасштабної російської агресії", - повідомив Зеленський. відео дня

Основним об'єктом обговорення стали найважливіші потреби ЗСУ на фронті, а саме питання підвищення оборонних спроможностей. Зокрема, Зеленський розповів про результати своїх візитів на лінію фронту на півдні та сході України.

Також розглядались питання макрофінансової підтримки України та подальших кроків перед важливими міжнародними заходами.

Крім цього, Зеленський та Сунак зазначили важливість зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті в жовтні. Вони також обговорили необхідність подальших заходів щодо реалізації української формули миру.

Розмова з Олафом Шольцом

Президент України, Володимир Зеленський, провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини, Олафом Шольцом. Під час розмови політики обговорили подальшу співпрацю в сфері оборони.

"Вдячний за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, у ході цієї розмови з Шольцом обговорили ситуацію на передовій. Президент розповів про свою поїздку до Куп'янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси. Він поділився деталями стосовно ситуації в Чорному морі та важливості захисту цивільного судноплавства.

"Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства", - додав президент.

Поза цим, Зеленський подякував за участь Німеччини в імплементації Формули миру та висловив надію на допомогу під час наступних зустрічей.

Крім того, він підкреслив важливість забезпечення єдності всередині Європейського Союзу стосовно схвалення переговорів про приєднання України, а також виділення 50 мільярдів євро допомоги на наступні роки.

Підтримка Британії

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії, Грант Шаппс, повідомив, що країна планує розширити обсяг військової допомоги, яку надає Україні. Він також підкреслив намір співпрацювати з іншими союзниками для забезпечення Києва необхідною підтримкою.

Крім цього, Грант Шеппс відзначив, що незалежно від виборів, що відбудуться у США наступного року, його країна залишатиметься надійним партнером для України.

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак висловив особисту підтримку вступу України до НАТО. Однак Лондон залишається при своїй позиції, що за умов війни з РФ Україна, ймовірно, має обмежені можливості для інтеграції в колективний західний блок.

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