"Яке море?": Тищенко влаштував розбірки в чаті Слуги народу після вигнання

Тищенко наполягає, що поїхав "титанічно" працювати, а не відпочивати на морі, підкресливши, що знаходиться в Таїланді проїздом і без сім'ї.

Тищенко / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко, під час повномасштабної війни в Україні вирушив до Таїланду.

Там він зібрався провести зустріч в готелі для "поліпшення взаємодії з представниками українського суспільства".

Тищенко обурився, що його через скандал виключили з партії Слуга народу.

Про це свідчать фото, яки опинилися у розпорядженні Української правди

Свою поїздку до Таїланду, нібито на зустріч з українською громадою, Микола Тищенко, підписаний як "Тренер", мотивував тим, що в цій країні немає посла, а народним депутатам було поставлено завдання працювати 24/7.

Мовляв, він скористався запрошенням представників української громади в Таїланді, коли здійснював поїздку по азіатському регіону.

Тищенко наполягає, що поїхав "титанічно" працювати, а не відпочивати на морі, підкресливши, що знаходиться в Таїланді проїздом і без сім'ї.

"Яке море??!! Я тут сам без сім'ї!!! Проїздом на пару днів, це пі ... ц знаєте... " - зауважив з приводу незрозумілих йому докорів однопартійців народний депутат.

Тищенко / Українська правда

Тищенко / Українська правда

Тищенко / Українська правда

Тищенко / Українська правда

Крім того, за його словами, керівництво партії було в курсі його поїздки.

Скандал з Тищенко

Скандальний народний депутат України від Слуги народу Микола Тищенко зібрався проводити зустріч з українською громадою в Таїланді, коли в країні йде війна.

Посольство України в Таїланді вже підтвердив цей захід в одному з готелів Бангкока. Зустріч повинна була пройти 27 січня в готелі.

Пізніше в Слузі народу зажадали виключити Тищенко з партії.

"Упевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, що після цього до всіх остаточно дійде, в чому полягає робота депутата воюючої країни", - написав Давид Арахамія.

Глава партії Олена Шуляк повідомила, що Тищенка виключили з партії Слуга народу.

"Керуючись положеннями п.9. 1. 22 статті 9 Статуту партії "Слуга народу", прийняла рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала вона.

Зеленський заборонив чиновникам залишати Україну

Напередодні президент Володимир Зеленський обмежив виїзд за кордон чиновникам. Рішення стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, народних обранців, прокурорів і всіх, "хто повинен працювати на державу і в державі".

Їм офіційно заборонено виїжджати на відпочинок або з іншими недержавними цілями за кордон.

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