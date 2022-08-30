Як Україні перемогти Росію за 6-12 місяців: генерал США назвав умови

Марк Арнольд розповів, що потрібно для повної перемоги України у війні/ Фото УНІАН, скріншот відео 2019 Alumnus of the Year-Mark C. Arnold bsise '82

Американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд назвав умови за яких Україна зможе швидко закінчити війну з Росією і деокупувати свої території.

За його словами, Україні потрібна правильна зброя, підтримка США і союзників, а також час.

"Щоб закінчити цю страшну війну і зупинити всю цю трагедію так швидко, як тільки можна, США повинні сформувати і очолити коаліцію країн, не тільки країн НАТО, а союзників по духу, сформувати спільне повітряне командування і вступити в цю війну. Разом з українськими ВПС ми зможемо підтримати українські сухопутні сили і порівняно швидко знищити всі російські війська в Україні", - сказав Арнольд в інтерв'ю 24 каналу.

"Тоді ми зможемо закінчити війну швидко. І навіть це займе від 6 до 12 місяців, починаючи з сьогоднішнього дня", - додав американський генерал у відставці.

Американський військовий також розповів, яка зброя необхідна Україні, щоб перемогти у війні.

"Якщо говорити про високотехнологічну зброю, то Росія вже програла Україні. ЗСУ для перемоги потрібні далекобійні ракети для систем HIMARS. Також потужне ПРО, батареї "Патріотів", також - літаки, що знаходяться на озброєнні НАТО, бойові дрони. Все це також вимагає потужних тренувань ваших військових, які можуть зайняти рік, а то й довше. Одних Міг-29, наприклад, буде недостатньо. Літаки повинні мати далекобійні ракети, здатні знищувати цілі далеко від російського кордону, і знову ж таки потрібно більше високотехнологічної протиракетної оборони", - сказав Арнольд.

Довідка. Марк Арнольд прослужив армії США понад 37 років. Зокрема, в силах спеціального призначення - знаменитих"зелених беретах". Генерал брав участь у військових операціях в Іраку та Афганістані. Згодом очолював нызку американських топ-компаній. Входить до наглядової ради та Ради директорів численних NGO та університетів.

Коли закінчиться війна в Україні

Аналітики вважають, що війна в Україні може закінчитися згідно з трьома сценаріями. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року. Кожен з цих варіантів описав Forbes.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року.

Економіст Олег Соскін заявив, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, не закінчиться до кінця цього року. Більш того, вона може затягнутися на кілька років. За його словами, конфлікт буде протікати в різних формах.

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