Обмін Курщини на окуповані території України: Умєров видав важливу заяву

Рустем Умєров сказав, що Україна більше зосереджена на "можливостях", які їй надає Курська область

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Умєров відповів, чи планується обмін Курської області / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот: DeepState

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що протягом останніх 4 тижнів у Курській області продовжується операція Збройних Сил та розкрив її мету.

Рустем Умєров сказав, що Україна більше зосереджена на "можливостях", які їй надає Курська область, а не на утриманні російської території для обміну на окуповані землі. Тож Київ не планує використовувати Курську область як "розмінну монету".

"Ми зосереджені на тому, щоб нарощувати наші можливості протистояти, відбивати росіян з тимчасово окупованих територій", - сказав Умєров для CNN. відео дня

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

За інформацією головкома Олександра Сирського, за минулу добу українські сили просунулися до двох кілометрів вглиб Курської області, взявши під контроль 5 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, що Рустам Умєров пояснив "плюси" ударів зброєю США углиб Росії. Міністр оборони заперечив думку, мовляв, удари далекобійною зброєю по території Росії можуть якимось чином "ескалувати" бойові дії.

Також Умєров розкритикував Захід за нестачу ППО після ранкової атаки росіян. Міністр оборони України після атаки росіян заявив, що Україна потребує швидких рішень союзників щодо надання додаткових систем ППО.

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