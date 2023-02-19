До весняного наступу РФ ЗСУ можуть отримати менше 25% обіцяних танків - Times

Як пишуть західні журналісти, до прогнозованого весняного наступу Росії Україна, ймовірно, отримає менше чверті сучасних бойових танків.

ЗСУ можуть отримати менше 25% обіцяних Заходом танків - Times / колаж Bundeswehr, УНІАН

До початку прогнозованого весняного наступу російських окупантів українська армія, цілком ймовірно, отримає менше 25% сучасних бойових танків від тієї кількості, які обіцяли їй західні союзники. Про це повідомляє британське видання The Times.

Згідно з оцінками західних експертів, офіційний Київ чекає, що від західних союзників прибудуть близько 320 бойових сучасних танків. Втім, очікується, що тільки п'ятдесят з них встигнуть довезти на фронт до початку квітня нинішнього року.

Як кажуть експерти, 50 танком може виявитися недостатньо для того, щоб ЗСУ зробили істотний вплив на бої російсько-української війни.

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Кілька днів тому федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив − його міністри намагатимуться передати понад 80 танків моделі Leopard 2. Уряд Великої Британії пообіцяв надати Україні 14 танків Challenger 2. Згодом Данія, Німеччина і Нідерланди оприлюднили угоду про модернізацію і відправку в 178 старих танків Модифікації Leopard 1A5.

Західна зброя для України:

Раніше повідомлялося, що Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською навалою. Українська армія вже отримала від Польщі 250 радянських танків Т-72. На цьому країна вирішила не зупинятися, а тому незабаром ЗСУ отримають ще більш сучасних модифікацій танків.

Як зазначив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції зі своїм шведським колегою, Польща планує відправити Україні 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 танків Leopard.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або Міг-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайн. Зараз такого питання на порядку денному немає.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі переговори будуть серед союзників або в рамках "Рамштайн", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", — підкреслив Войцех Скуркевич.

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