"Херсонщина - це Україна", - в ОДА спростували фейки російської пропаганди

Херсон / Кореспондент

У Херсонській ОДА спростовують інформацію про те, що жителі області просять прийняти їх до Росії.

В офіційному повідомленні адміністрації в Facebook говоривши, що російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про те, що жителі області масово звертаються з проханнями прийняти їх до Росії.

Рашистські ЗМІ пишуть про те, що їм нібито надходять дзвінки від громадян вжити всіх заходів. Підключилася інформаційна війна з метою дезорієнтувати населення області.

"Рашисти і рашистські ЗМІ пишуть нібито до них надходять звернення і телефонні дзвінки з Херсона з проханням прийняти область в Росію! Не вірте ніякої інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це - фейк! Херсонщина була, є і буде Україна!"

Раніше Главред повідомляв, що мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що до нього до виконкому приходили "озброєні відвідувачі", але договорів не було.

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Також стало відомо, що російські окупанти після захоплення Херсона почали ставити "розтяжки" в місті.

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