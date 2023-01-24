Як каже генерал Микола Маломуж, якщо мова вести про українські безпілотники, тобто як мінімум близько півсотні відповідних проєктів.

Генерал Маломуж спрогнозував, коли Україна налагодить випуск власних безпілотників / Колаж фото УНІАН

Українські конструктори (в тому числі і з КБ "Луч") розробляють сучасні зразки озброєння (наприклад, белспілотники) – але питання їх кількості як і раніше залишається відкритим. Про це заявив в ході чату на "Главреді" колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

"Ми продали 300 одиниць танків "Оплот" Пакистану, сотні - іншим країнам. Це наші реальні виробництва, а не теоретичні розмови. Це те, що сьогодні вже виробляється. КБ "Луч" також вже виробляє дуже конкретні і корисні види озброєнь. Сьогодні ми зі зрозумілих причин просто не можемо говорити, що саме виробляємо. Але ці зразки вироблялися ще п'ять-сім років тому. Сьогодні питання стоїть в кількості", - сказав він.

За його словами, зараз для ЗСУ головне – щоб українські виробники налагодили масове виробництво безпілотників.

"Якщо говорити про безпілотники, є близько півсотні відповідних проєктів, і розроблені вони були задовго до широкомасштабної війни. Йдеться про різні безпілотники: ударні, розвідувальні, тактичного рівня. Протягом останніх десяти місяців налагоджувалося масове виробництво безпілотників, і цей процес таки пішов. Тому зараз головне, щоб ми все це виробництво запустили і вдосконалювали, як і виробництво боєприпасів (офіційно було оголошено, що їх виробництво вже налагоджено). Знову ж таки зі зрозумілих причин ми не можемо говорити про кількість і характеристики – це недоцільно, з точки зору безпеки і підготовки наших майбутніх дій на фронті [...] на жаль, свого часу ми не ввели ці зразки, які з'явилися чотири-п'ять років тому, в систему оборони, а зараз всі зрозуміли, що це надкритично. Якби ми це зробили вчасно, сьогодні виробляли б все це сотнями і тисячами", − сказав Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що залежно від результатів запланованого РФ на весну і початок літа наступу, буде залежати результат війни.

"Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна", - підкреслив він.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України не змінило своїх прогнозів щодо завершення війни. Бойові дії мають завершитися у 2023 році перемогою ЗСУ.

"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою) залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їх складність, великою ціною українці звільняють свої території", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

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