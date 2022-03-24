Цей період війни увійде в історію як "місяць незламності" - Резніков звернувся до українців

Олексій Резніков звернувся до українців / Фото Reuters

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців 24 березня - рівно місяць тому почалося повномасштабне російське вторгнення в нашу країну.

"Цей період війни увійде в історію як місяць незламності. Українська армія і український народ витримали удар, який міг зруйнувати багатьох. Але не нас. За цей час ми довели собі та всьому світу, що Україна для нас - понад усе", - написав Резніков в Facebook.

За словами Рєзнікова, за цей місяць ми маємо багато символів незламності.

"Героїчний Маріуполь, непереможний Харків, відважний Чернігів і багато інших міст і сіл показали, що російські окупанти не будуть панувати на нашій землі. У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарі, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непрошених окупантів навчили, в чому різниця між "на" і "в" Україні. Херсон, де беззбройні громадяни чинять опір окупантам, доводить усім, що російських солдатів ніхто не кликав. Це військові злочинці з держави-терориста, які увірвалися силою", - зазначив Резніков і подякував усім захисникам і захисницям України, всім громадянам, які на своєму місці працюють заради життя країни.

Глава Міноборони зазначив, що за місяць російські загарбники вбили понад 120 українських дітей. Тисячі маленьких українців втратили батьків і будинок.

"Звірства російських вбивць і мародерів поступово визнають навіть ті, хто роками закривав очі на сутність кремлівського режиму. Вони гвалтують, грабують, знищують все, що не можуть вкрасти. Ми помстимося за горе всіх українських міст і сіл, тимчасово захоплених ворогом. За Тростянець, Мелітополь, щастя і Станицю Луганську", - сказав Резніков.

читайте такожПутін поставив на кін все: який єдиний вихід з війни в УкраїніУкраїнські військові знищили понад 100 російських літаків і понад 125 вертольотів, понад 520 танків і понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога - убитими, пораненими, полоненими і зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тисяч осіб. Збільшується кількість дезертирів.

"Попереду у нас дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. Російське суспільство вже відчуває окремі наслідки, але є заляканим і пасивним. Воно виглядає приреченим, адже не готове рятувати своїх дітей від безглуздої смерті й хоча б забирати тіла загиблих. Складно підібрати слова, щоб оцінити глибину цієї моральної деградації. Тому єдиний наш шлях - вистояти під навалою Мордора. Через біль, страх, втрати. Через всі випробування", - зазначив міністр оборони України.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди місяця опору України російським окупантам.

За його словами, країна-агресор нічого не знає про народ України і про те, що таке свобода. Російські окупанти думали, що зможуть знищити Україну ще в перші дні вторгнення, але вони помилилися. Президент закликав людей у всьому світі виходити на мітинги на підтримку України.

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