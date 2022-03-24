Зеленська опублікувала зворушливе відео до 30-го дня війни з Росією / скріншот

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала зворушливе відео про Місяць нескореності українського народу.

Дружина президента підкреслила, що в містах і селах за вікнами все ще чутні вибухи, але скоро вони стануть переможним салютом.

Зеленська нагадала, що рівно місяць тому українці прокинулися від вибухів, які не вщухають досі. Люди прокинулися в іншій реальності, де війна прийшла в їх будинок.

"На війні час йде по-іншому. Ми постаріли на десяток років. Ми навчилися розрізняти снаряди по звуку. Ми зіткнулися не просто з російським загарбником - ми зіткнулися з військовими злочинцями, які свідомо вбивають мирне населення", - заявила Зеленська.

Росіяни вбивають українських дітей

З 24 лютого загинула 121 дитина, нагадала Зеленська.

Загиблі від ворожих обстрілів мирні жителі лежать в братських могилах в Маріуполі, Ірпені, в Бучі у дворах власних будинків. Сотні тисяч наших людей без зв'язку на відрізаних ворогом територіях - у підвалах Маріуполя, Київщини, Харківщини.

читайте також"Повне і остаточне": пропагандисти заговорили про поразку Росії в УкраїніТакож дружина президента згадала і понад 10 мільйонів вимушених переселенців, які знаходяться в інших регіонах або країнах: "Люди, які вчора мали будинок, роботу і плани, втратили все і залежать від гуманітарної допомоги".

Окупанти руйнують лікарні та школи

Крім того, російські загарбники зруйнували 13 лікарень і обстріляли понад 246, що теж є "чиєюсь віднятою життям, тому що так у людей відібрали право на лікування". Окупанти вбили 6 і поранили 16 медиків.

У той же час, українські лікарі продовжують рятувати навіть в таких умовах. І в підвалах лікарень народилося вже понад 15 тисяч малюків.

"За цей місяць росіяни пошкодили або зруйнували 291 школу. "Але наші діти вчать уроки в бомбосховищах, тому що знання знадобляться їм у мирному житті, яке обов'язково буде", – запевнила Зеленська.

читайте такожОкупанти будують у Мелітополі військову базу на українському аеродромі-мерВона підсумувала, що поки українці живі, то разом відбудують зруйноване, вилікують страждання, стануть кращими і сильнішими. "Тому обов'язково потрібно жити!"- написала перша леді.

Вона також подякувала всім, хто бореться за Україну, тримаючи в руках зброю або дитину.

"За нашими вікнами ще чути вибухи. Але скоро вони стануть переможним салютом", - не сумнівається Олена Зеленська.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор нічого не знає про народ України і про те, що таке свобода. Російські окупанти думали, що зможуть знищити Україну ще в перші дні вторгнення, але вони помилилися.

Читайте також: