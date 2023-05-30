"Це фетиш окупантів": Коваленко сказав, на що РФ готова змарнувати десятки ракет

Російські загарбники у кілька минулих днів запускали по Україні величезну кількість дронів і ракет з однією лише метою.

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Коваленко сказав, на що РФ готова змарнувати десятки ракет/ Telegram КМДА, Facebook Коваленко

Країна-агресорка Росія марить тим, щоб знищити зенітно-ракетні комплекси Patriot, які захищають небо над Києвом. Саме тому російські окупанти у минулі кілька днів запускали по Україні так багато ракет і дронів. Вони намагалися визначити, де розташовані такі системи ППО, щоб потім вдарити по них.

Зокрема, росіяни застосовували балістичні ракети, які важко збивати. Про це розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

"Швидкість ракет під час денної атаки (29 травня – ред.) була досить великою, по всій Україні пролунала повітряна тривога, а після декількох хвилин почалося відпрацювання ППО. Ця швидкість перевищує дозвукову, тобто до 1000 кілометрів на годину. Відповідно, це були лише балістичні ракети. В ніч на 29 травня було використано велику кількість дозвукових крилатих ракет та дронів-камікадзе. Загальна кількість елементів ураження становила приблизно 75, з яких близько 40 ракет Х-101/555 та 35 дронів-камікадзе", – зазначає військовий експерт.

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Російські загарбники готові витрачати багато ракет і дронів для того, щоб виявити і знищити ЗРК Patriot, і це вже стало для них своєрідним "фетишем".

"Росіяни використовували таку кількість для виявлення нашої системи ППО, після чого відбувалася дорозвідка, щоб виявити розміщення ЗРК Patriot, яка є фетішем для російських окупантів. Денний удар по Києву (29 травня – ред.) був результатом отриманої інформації після дорозвідувальної діяльності, для якого росіяни використали засоби сухопутного базування, які були у них в наявності", – пояснив Коваленко.

Нічна атака окупантів на Київ

У Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі. У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Через удар дроном два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані. Одна людина загинула, є постраждалі. Повідомлялося, що під уламками можуть ще перебувати люди.

Під час нічної атаки російських окупантів дронами на Київ у повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування. Пошкодження у різних районах Києва – Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами на Київ і Київщину загинула 33-річна жінка, ще 13 – отримали поранення (9 – у Києві, четверо – на Київщині). Також пошкоджено 16 об'єктів — цивільні авто, споруди та житлові будинки.

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