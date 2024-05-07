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"Це аморально": в США зробили жорстку заяву через план замаху на Зеленського

Юрій Берендій
7 травня 2024, 22:33
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В Державному департаменті США відреагували на підготовку російськими спецслужбами замаху на президента України Володимира Зеленького.
'Це аморально': в США зробили жорстку заяву через план замаху на Зеленського
В США відреагували на інформацію про підготовку замаху на Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Розкриття інформації про підготовку російськими спецслужбами замаху на президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців до інавгурації Путіна свідчить про аморальність режиму, який зараз при владі в Росії. Про це повідомив речник Держдепу США у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Очевидно, що це лише говорить про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Речник Державного департаменту США Меттью Міллер наголосив, що Сполучені Штати знаходяться у тісному контакті з українською стороною щодо цього питання.

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Замахи РФ на Володимира Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення.

"Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський.

Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим.

Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

Замах на Зеленського - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 травня контррозвідка і Служба безпеки України розкрили мережу агентів, за вказівкою ФСБ готували замах на президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва. Крім Зеленського, російські спецслужби також планували вбити очільника СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Про це повідомила пресслужба СБУ.

18 квітня у Польщі затримали чоловіка, який намагався допомогти російським спецслужбам у вбивстві президента України Володимира Зеленського. Про це заявила Служба безпеки України. Замах на вбивство Зеленського мав відбутися тоді, коли він перебуватиме на території Польщі.

Минулого року стало відомо, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

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