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Експерт спрогнозував, як реагуватиме РФ після удару по Кримському мосту

Дмитро Відоменко
11 липня 2023, 03:20
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У разі удару по Керченському мосту, каже експерт, Росія точно спробує задіяти всі наявні засоби - авіацію, ракетні війська, безпілотники.
Золотарьов, Керченський міст
Росіяни будуть використовувати практично всі можливі засоби для удару у відповідь - Золотарьов / колаж Главред, фото УНІАН і kerch_most_ru

Якщо ЗСУ вирішать вдарити по Кримському (він же Керченський) міст, то російські окупанти будуть використовувати практично всі можливі засоби для удару у відповідь. Про це під час чату на Главреді розповів політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Згадайте, що почалося в жовтні 2022 року після вибуху на Кримському мосту – почалися масовані удари по енергетичній інфраструктурі України, причому із задіянням безпілотників і крилатих балістичних ракет. Я не думаю, що удар по Кримському мосту призведе до використання ядерної зброї, але Росія точно спробує задіяти всі наявні засоби: авіацію, ракетні війська, безпілотники. Ну вдарить Росія по центру Києва, і що? Кардинально це нічого не змінить", ‒ сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Коли Україна може вдарити по Кримському мосту

Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, скільки простоїть Кримський міст після підриву Каховської ГЕС. Військовий експерт зазначив, що Кримський міст, через який доставляється військова техніка окупантам, потрібно знищити найближчим часом. Він додав, що міст буде розбитий після появи механізму, який дозволить повністю реалізувати це завдання.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що Кримський міст рано чи пізно впаде ‒ але станеться це тільки тоді, коли настане найдоцільніший момент. За його словами, важливо не випереджати події.

Раніше повідомлялося, що заступник Міністра оборони Ганна Маляр вперше відкрита визнала, що саме Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. За словами Маляр, операція була необхідна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Дивіться на відео чат Андрія Золотарьова на Главреді:

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