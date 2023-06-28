УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків

Анна Ярославська
28 червня 2023, 07:41 оновлено 28 червня, 07:50
759
У перші дні повномасштабного російського вторгнення Матвій Оверчук та Володимир Коваленко стали на захист України.
Сестри Юлія і Анна втратили на війні своїх чоловіків
Сестри Юлія і Анна втратили на війні своїх чоловіків / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Війна в Україні зробила вдовами двох сестер із селища Торчин Волинської області. Юлія та Анна втратили на війні своїх чоловіків. У перші дні повномасштабного російського вторгнення чоловіки стали на захист України.

26-річний Матвій Оверчук та 37-річний Володимир Коваленко загинули у червні та липні 2022 року на сході нашої країни, йдеться у сюжеті 12 каналу.

У загиблого захисника України Матвія Оверчука залишився маленький син Мирон, якому нещодавно виповнився один рік.

Матвій Оверчук з сином Мироном
Маленькому Мирону нещодавно виповнився рік / Колаж: Главред, фото: скріншот

24 лютого 2022 року, коли країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення, молода родина проживала у Києві. Чоловік евакуював свою сім'ю в більш безпечне місце, а сам одразу ж пішов у військкомат і вступив до лав ЗСУ.

"Завжди скаржилася я... Він ніколи не скаржився. Ніколи не скаржився на те, що йому погану форму дали, що немає озброєння, погано годують, що він не висипається, що він хворіє. Ніколи", - розповідає дружина загиблого воїна Юлія.

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків
Матвій Оверчук загинув, захищаючи Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот

За час служби Матвію вдалося вирватися додому двічі, щоб побачити рідних.

22 червня 2022 року родина отримала трагічну звістку. Він загинув у селі Біла Гора біля Лисичанська. Український воїн зробив свій перший та останній постріл з ПЗРК, яким підбив ворожий винищувач. Ракета з другого російського літака вдарила по позиції захисників.

Матвій Оверчук став першою втратою зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону 10-ї бригади. 30 липня йому повинно було виповнитися 27 років.

Сестри Юлія і Анна втратили на війні своїх чоловіків
Сестра Анна допомагала Юлії впоратися з втратою / Фото: скріншот
Сестри Анна і Юлія
Сестри Анна і Юлія з чоловіками / Фото: скріншот

З важкою втратою Юлії допомагала впоратися велика сім'я. Анна як ніхто розуміла молодшу сестру - вона також чекала з війни свого чоловіка Володимира. У перші дні вторгнення РФ він приєднався до територіальної оборони, а потім вирушив на схід країни. В армії був піхотинцем.

Володимир Коваленко
Володимир Коваленко в перші дні війни приєднався до сил ТРО / Колаж: Главред, фото: скріншот

За словами Анни, перед смертю її чоловік немов відчував, що станеться щось. Кілька днів чоловік не виходив на зв'язок. Потім рідні почали бити тривогу. Про те, що Володимир загинув, вони навіть і не думали.

Згодом їм подзвонили побратими Володимира і повідомили про трагедію.

"Ми ніколи не думали, що Вова або Матвій не повернуться... А після смерті Матвія, я вже думала, що такого більше статися точно не може. Не може бути, щоб двоє загинули протягом одного місяця", - каже Анна.

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків
Анна довго не могла повірити, що її коханий загинув / Колаж: Главред, фото: скріншот

Дівчина відмовлялася вірити в загибель коханого. Пізніше вона отримала офіційне повідомлення з військкомату. 19 липня 37-річний Володимир Коваленко загинув у бою.

"Вранці Авіація їх накривали, вони тікали. Нібито втекли. Сіли відпочити. Всі сіли, а він ліг. Йому осколок влучив у сонну артерію. Він загинув одразу... Він навіть не зрозумів, що помер", – поділилася Анна.

Дивіться відео - Дві рідні сестри втратили на війні своїх чоловіків:

Як повідомляв Главред, на війні з російськими окупантами загинув захисник України з 93-ї окремої механізованої бригади Юрій Саманюк з позивним "Тринадцятий". Він був розвідником. Про загибель українського воїна стало відомо 25 червня.

Нагадаємо, у важких боях за свободу і незалежність України трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак з позивним"Флойд". Свій останній бій захисник прийняв 19 червня.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 поранених

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 поранених

08:12 Україна
Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

06:48 Світ
"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

04:30 Світ
Всі головні новини

Останні новини

08:20

Путін посилиться, якщо посилиться Пригожин.

08:13

Вагнерівці досі залишаються в Україні – Пентагон

08:12

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 8 українців, з них троє - діти, 60 пораненихФото

07:41

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків

07:00

День народження Дантеса: 5 хітів співучого волонтера з українським вайбомВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:48

Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

06:21

Як добре виглядати в 60 років влітку: 6 незамінних речей для стильного образуФото

06:20

Неспроста у путінських були похоронні обличчяПогляд

04:30

"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

Реклама
04:00

З Днем Конституції України: яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 червня

03:50

Як сказати українською "лєснічна площадка": Авраменко озвучив милозвучний аналог

03:15

Колишня невістка Єлизавети II бореться з раком молочної залози

02:45

Експерт спрогнозував, чи допомагатиме Пригожин Лукашенку своїми бойовиками

02:05

Як зробити щоб шашлик не горів: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

01:20

"Справа в грошах": політолог пояснив, чого може впасти російський режим

27 червня, вівторок
23:57

Як правильно носити оверсайз футболку: трендові ідеї 2023

23:55

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

23:16

"Залишився останній аргумент": Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід

23:13

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

22:58

Гороскоп на липень 2023 для Левів: розставання, затримка в грошах і великі витратиВідео

Реклама
22:52

Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

22:49

Рідкісне фото: Олена Кравець показала, як підросли її двійнята

22:22

В Україні повернули повірку лічильників газу: як не потрапити під штраф

22:16

Гороскоп на липень 2023 для Скорпіонів: доленосні події, удача та поїздкаВідео

22:12

Як правильно – їхати автобусом чи на автобусі: Авраменко пояснив поширену дилемуВідео

21:37

Може не відповідати нормам: експерти запропонували перейменувати Запоріжжя

21:25

Будуть "купатися" в грошах: 5 знаків зодіаку будуть найбагатшими в 2024 році

21:03

"Там було велике скупчення людей": росіяни вдарили по центру Краматорська

20:56

Онкохвору Анастасію Заворотнюк внесли до чорного списку через борги

20:53

Російські окупанти зазнали серії провалів: у Генштабі ЗСУ розповіли про бої

20:34

Данілов спрогнозував нові бунти в РФ: "Буде не один сезон"

20:30

Кіркоров вирішив "підлизнути" Путіну з Лукашенком, але попався на незнанні мови

20:04

Раміна Есхакзай розкрила подробиці свого особистого життя

19:49

"Перші F-16 можемо отримати до кінця року": Єрмак розповів про "крила" для ЗСУ

19:46

Градом завалить всю Україну: синоптики розповів, де буде все плавати і бушувати шторм

19:39

Навіщо 28 червня обов'язково прибирали у будинку: прикмети і заборони дня

19:20

Припинення виплати пенсій на картку: хто з українців під загрозою

19:20

Для чого Пригожину ЛукашенкоПогляд

19:17

"Паркан є, ставте намети": Лукашенко розповів про табори для "вагнерівців"

19:02

Одяг буде бездоганно чистим: 5 найкращих способів, як прибрати білі розводи після прання

Реклама
18:30

Ексчоловік Спірс відповів на звинувачення в тому, що він тягне з неї аліменти

18:08

Дівчина показала, як за 1 хвилину почистити каструлю молодої картоплі

18:04

Герою назавжди 20 років: війна забрала молодого захисника зі Львівщини

17:50

Над смішним ім'ям собаки регоче вся пивна: чоловік став зіркою паба

17:43

"Чорненька з НеАнгелів" втекла до РФ у пошуках кращого життя - ЗМІ

17:32

Що станеться з людиною, якщо кожен день їсти полуницю

17:22

Більше, ніж РФ захопила за зиму: ЗСУ звільнили 300 кв. км територій за місяць – Воллес

17:19

Кулінарна хитрість: в якому порядку тушкувати овочі, щоб не вийшла розмазня

17:05

Впораються із загадкою лише одиниці: потрібно знайти трьох поросят без капелюшків

16:57

Юна дружина Остапчука показала, як романтично проводить з ним час

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти