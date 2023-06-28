Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків

У перші дні повномасштабного російського вторгнення Матвій Оверчук та Володимир Коваленко стали на захист України.

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Сестри Юлія і Анна втратили на війні своїх чоловіків / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Війна в Україні зробила вдовами двох сестер із селища Торчин Волинської області. Юлія та Анна втратили на війні своїх чоловіків. У перші дні повномасштабного російського вторгнення чоловіки стали на захист України.

26-річний Матвій Оверчук та 37-річний Володимир Коваленко загинули у червні та липні 2022 року на сході нашої країни, йдеться у сюжеті 12 каналу.

У загиблого захисника України Матвія Оверчука залишився маленький син Мирон, якому нещодавно виповнився один рік.

Маленькому Мирону нещодавно виповнився рік / Колаж: Главред, фото: скріншот

24 лютого 2022 року, коли країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення, молода родина проживала у Києві. Чоловік евакуював свою сім'ю в більш безпечне місце, а сам одразу ж пішов у військкомат і вступив до лав ЗСУ.

"Завжди скаржилася я... Він ніколи не скаржився. Ніколи не скаржився на те, що йому погану форму дали, що немає озброєння, погано годують, що він не висипається, що він хворіє. Ніколи", - розповідає дружина загиблого воїна Юлія.

Матвій Оверчук загинув, захищаючи Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот

За час служби Матвію вдалося вирватися додому двічі, щоб побачити рідних.

22 червня 2022 року родина отримала трагічну звістку. Він загинув у селі Біла Гора біля Лисичанська. Український воїн зробив свій перший та останній постріл з ПЗРК, яким підбив ворожий винищувач. Ракета з другого російського літака вдарила по позиції захисників.

Матвій Оверчук став першою втратою зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону 10-ї бригади. 30 липня йому повинно було виповнитися 27 років.

Сестра Анна допомагала Юлії впоратися з втратою / Фото: скріншот

Сестри Анна і Юлія з чоловіками / Фото: скріншот

З важкою втратою Юлії допомагала впоратися велика сім'я. Анна як ніхто розуміла молодшу сестру - вона також чекала з війни свого чоловіка Володимира. У перші дні вторгнення РФ він приєднався до територіальної оборони, а потім вирушив на схід країни. В армії був піхотинцем.

Володимир Коваленко в перші дні війни приєднався до сил ТРО / Колаж: Главред, фото: скріншот

За словами Анни, перед смертю її чоловік немов відчував, що станеться щось. Кілька днів чоловік не виходив на зв'язок. Потім рідні почали бити тривогу. Про те, що Володимир загинув, вони навіть і не думали.

Згодом їм подзвонили побратими Володимира і повідомили про трагедію.

"Ми ніколи не думали, що Вова або Матвій не повернуться... А після смерті Матвія, я вже думала, що такого більше статися точно не може. Не може бути, щоб двоє загинули протягом одного місяця", - каже Анна.

Анна довго не могла повірити, що її коханий загинув / Колаж: Главред, фото: скріншот

Дівчина відмовлялася вірити в загибель коханого. Пізніше вона отримала офіційне повідомлення з військкомату. 19 липня 37-річний Володимир Коваленко загинув у бою.

"Вранці Авіація їх накривали, вони тікали. Нібито втекли. Сіли відпочити. Всі сіли, а він ліг. Йому осколок влучив у сонну артерію. Він загинув одразу... Він навіть не зрозумів, що помер", – поділилася Анна.

Дивіться відео - Дві рідні сестри втратили на війні своїх чоловіків:

Як повідомляв Главред, на війні з російськими окупантами загинув захисник України з 93-ї окремої механізованої бригади Юрій Саманюк з позивним "Тринадцятий". Він був розвідником. Про загибель українського воїна стало відомо 25 червня.

Нагадаємо, у важких боях за свободу і незалежність України трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак з позивним"Флойд". Свій останній бій захисник прийняв 19 червня.

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