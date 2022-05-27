"ДНР" стане "ЖНР": на війну проти України відправили майже всіх чоловіків з "республіки"

Полонений Едуард Зуєв розповів, що з "ДНР" на війну відправили майже всіх чоловіків / Скріншот

Із "ДНР" примусово відправили на війну проти України майже всіх чоловіків. Тепер їх "республіку" жартома називають"ЖНР" - "Жіноча народна республіка". Про це повідомив військовополонений Едуард Зуєв з "ДНР", якого відправили воювати у складі російської армії.

Він стверджує, що весь час по телевізору їм розповідали, що насправді нібито Україна відкриває вогонь по мирних жителях.

"Нам не до політики, ми робочі люди, працювали... а нас закликали практично 100% чоловічого населення! Знаєте, як зараз "ДНР" обзивають? "ЖНР"! Там чоловіків практично не залишилося", - сказав Едуард Зуєв.

Він розповів про те, що не відчував себе частиною російської армії. Солдати РФ не були раді від того, що до них приєдналися бійці з "ДНР". Вони обзивали їх "м'ясом".

Також він поскаржився на ставлення комбата, який практично завжди був п'яний. Полонений розповів, що той дозволяв собі стріляти з пістолета біля ніг військових, які їм чимось не сподобалися.

Зуєв сказав, що відчуває себе винним, адже прийшов на нашу землю зі зброєю.

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Раніше в самопроголошеній "ДНР" почали протестувати місцеві вояки. Кажуть, що вони не хочуть, щоб їх відправляли воювати в сусідню квазіреспубліку "ЛНР". Вони поскаржилися на те, що з них незаконно сформували підрозділи. Також вони не пройшли медичну комісію і їх обманом намагалися завести на територію сусідньої "ЛНР".

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Як повідомляв Главред, бойовики "ДНР" вже скаржилися на те, що їх кидають на передову проти Збройних сил України. Вони вимагають провести ротацію.

Нагадавши, у боях на Маріупольському напрямку окупанти РФ залучили весь особовий склад "МВС ДНР", більшість загинула.

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