Десантники ЗСУ вдало пополювали на російських "Граків": Су-25 перетворилися на металобрухт

Наші захисники продовжують демілітаризувати окупаційну армію
Українські десантники за добу вони знищили 2 ворожих штурмовики Су-25 "Грач".
Як повідомили в "Десантно-штурмових військах ЗСУ", удари по ворожих літаках були нанесені з ПЗРК "Ігла".
"В одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України були успішно збиті два російські штурмовики Су-25"Грач". Вони були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.
5 вересня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.
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