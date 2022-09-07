Десантники ЗСУ вдало пополювали на російських "Граків": Су-25 перетворилися на металобрухт

ВСУ, російський літак / скріншот

Українські десантники за добу вони знищили 2 ворожих штурмовики Су-25 "Грач".

Як повідомили в "Десантно-штурмових військах ЗСУ", удари по ворожих літаках були нанесені з ПЗРК "Ігла".

"В одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України були успішно збиті два російські штурмовики Су-25"Грач". Вони були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України в понеділок, 5 вересня, ліквідували на півдні 86 російських окупантів. Також було знищено понад 20 одиниць ворожої техніки, чотири склади з боєприпасами та ударний ворожий вертоліт Ка-52.

5 вересня радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Херсонській області бійці Збройних сил України звільнили село Ольгине. Воно знаходиться недалеко від раніше звільненого Високопілля на півночі Херсонщини.

Читайте також: