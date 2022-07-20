Данілов пригрозив зрадникам, які співпрацюють з окупантами: "нічого хорошого не буде"

Зрадники на окупованих територіях відповідатимуть перед законом / Фото Reuters

Жителів окупованих територій, які підуть на співпрацю з російськими окупантами, "нічого хорошого чекати не буде". Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов про порадив краще не починати прислуговувати окупантам або співпрацювати з ними. Про це повідомляє Українське радіо.

"Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть здійснювати проти нашого населення і нашої країни", — сказав Олексій Данілов.

Він просить людей їхати з окупованих територій, якщо є така можливість. Якщо це зробити неможливо, то краще не вчиняти дій, які будуть шкодити державі.

"Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтеся чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді ніяких зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде", — додав Данилов.

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Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в Миколаєві починається активне "полювання" на зрадників, які допомагають окупантам наносити ракетні удари по Україні. Люди, які здаватимуть коригувальників вогню, зможуть отримати по 100 доларів.

Пізніше він сказав, що Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації з виявлення колаборантів. За його словами, випадки співпраці з окупантами в Миколаєві поодинокі, але вони несуть за собою потенційні жертви, коли колаборанти починають вистежувати позиції українських військових, ППО і баз.

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