"Цинічно приховували втрати": Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатів

Під час переговорів на початку повномасштабного вторгнення російська делегація відхилила можливість повернення тіл своїх бійців.

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Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатів / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Під час перемовин між країною-агресоркою Росією та Україною, які відбулись на початку повномасштабного російського вторгнення – 28 лютого 2022 року, держава-окупант відмовилась забирати тіла своїх загиблих бійців. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Мене вразила цинічність росіян. В той день, коли ми були на переговорах (в Білорусі - ред.), ми вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. От ми сидимо, розмовляємо, з того боку сидять перемовники. Я їм говорю, добре, ми домовилися про коридори, про виведення населення, а що ми будемо робити з тілами ваших загиблих?", - розповів міністр.

За словами Резнікова, на той момент російська делегація відхилила можливість вирішення цього питання, пояснюючи, що вони не засвідчують такої кількості втрат.

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"Голова делегації РФ повертається до заступника міністра оборони, а той говорить: "Ми не підтверджуємо, у нас загинуло 10 чи 20, чи 30". Голова делегації повертається до мене: "Ми не підтверджуємо". Я кажу, ви то може не підтверджуєте, але 3000", - пояснив глава Міноборони.

Через кілька тижнів після зустрічі в Білорусі, до України приїхав голова Червоного Хреста Петер Маурер, який раніше відвідав Москву. На запитання Резнікова, чи проінформоване керівництво РФ про реальну кількість загиблих загарбників, а на той момент їх було вже більш як 10 тисяч, Маурер сказав, що не впевнений, що вся інформація доходить до російського диктатора Володимира Путіна.

"Маурер каже, те, що "заступник міністра точно знає, я побачив по обличчю, думаю, що і міністр знає, але я не впевнений, що вони доносять правду на гору, бо бояться, бо не хочуть бути кіллер-меседжерами". Тобто вони цинічно приховували правду. На той момент Путін міг не знати про втрати", - розповів Резніков.

Шалені втрати РФ на війні в Україні

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що країна-агресорка Росія провалила свій наступ на Бахмут. Окупаційні війська понесли шалені втрати. Кірбі оголосив, що нові розсекречені дані розвідки вказують на те, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, під час лобових штурмів на Бахмутському напрямку країна-агресорка Росія зазнає втрат, які є надзвичайно великими для сучасних воєнних умов. Щодня ЗСУ ліквідують більше сотні російських окупантів, а безнадійно поранені збільшують загальну кількість втрат, оскільки їх "лікують" російські медики, які не можуть повернути їх до бойової готовності. Череватий підкреслив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація "вагнерівців".

Нещодавно ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здивував заявою про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. Він записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому Пригожин показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Дивіться відео - глава Міноборони Олексій Резніков розповів про перспективи контрнаступу ЗСУ:

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