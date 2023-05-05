УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Цинічно приховували втрати": Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатів

Аліна Дембіцька
5 травня 2023, 23:30 оновлено 6 травня, 00:02
19
Під час переговорів на початку повномасштабного вторгнення російська делегація відхилила можливість повернення тіл своїх бійців.
Резников, армия РФ
Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатів / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Під час перемовин між країною-агресоркою Росією та Україною, які відбулись на початку повномасштабного російського вторгнення – 28 лютого 2022 року, держава-окупант відмовилась забирати тіла своїх загиблих бійців. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Мене вразила цинічність росіян. В той день, коли ми були на переговорах (в Білорусі - ред.), ми вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. От ми сидимо, розмовляємо, з того боку сидять перемовники. Я їм говорю, добре, ми домовилися про коридори, про виведення населення, а що ми будемо робити з тілами ваших загиблих?", - розповів міністр.

За словами Резнікова, на той момент російська делегація відхилила можливість вирішення цього питання, пояснюючи, що вони не засвідчують такої кількості втрат.

відео дня

"Голова делегації РФ повертається до заступника міністра оборони, а той говорить: "Ми не підтверджуємо, у нас загинуло 10 чи 20, чи 30". Голова делегації повертається до мене: "Ми не підтверджуємо". Я кажу, ви то може не підтверджуєте, але 3000", - пояснив глава Міноборони.

Через кілька тижнів після зустрічі в Білорусі, до України приїхав голова Червоного Хреста Петер Маурер, який раніше відвідав Москву. На запитання Резнікова, чи проінформоване керівництво РФ про реальну кількість загиблих загарбників, а на той момент їх було вже більш як 10 тисяч, Маурер сказав, що не впевнений, що вся інформація доходить до російського диктатора Володимира Путіна.

"Маурер каже, те, що "заступник міністра точно знає, я побачив по обличчю, думаю, що і міністр знає, але я не впевнений, що вони доносять правду на гору, бо бояться, бо не хочуть бути кіллер-меседжерами". Тобто вони цинічно приховували правду. На той момент Путін міг не знати про втрати", - розповів Резніков.

Шалені втрати РФ на війні в Україні

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що країна-агресорка Росія провалила свій наступ на Бахмут. Окупаційні війська понесли шалені втрати. Кірбі оголосив, що нові розсекречені дані розвідки вказують на те, що російська армія загалом втратила 100 тисяч військових на війні в Україні лише з грудня. З них 80 тисяч поранених і 20 тисяч ліквідованих.

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, під час лобових штурмів на Бахмутському напрямку країна-агресорка Росія зазнає втрат, які є надзвичайно великими для сучасних воєнних умов. Щодня ЗСУ ліквідують більше сотні російських окупантів, а безнадійно поранені збільшують загальну кількість втрат, оскільки їх "лікують" російські медики, які не можуть повернути їх до бойової готовності. Череватий підкреслив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація "вагнерівців".

Нещодавно ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здивував заявою про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. Він записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому Пригожин показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Дивіться відео - глава Міноборони Олексій Резніков розповів про перспективи контрнаступу ЗСУ:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Олексій Резніков війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької області

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької області

21:00 Україна
Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

19:16 Україна
Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

19:10 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:02

Як різати м'ясо на шашлик – вздовж чи поперек волокон: цю помилку роблять навіть досвідчені кухарі

05 травня, п'ятниця
23:30

"Цинічно приховували втрати": Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатівВідео

22:51

Дуже складна оптична ілюзія: лише найуважніші можуть знайти пляшку на зображенні папуги

22:36

Гривня не зміцниться: українцям слід готуватися до доларових коливань у травніВідео

22:11

Увімкнені в розетку, але не працюють: які прилади "мотають" лічильник найсильніше

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:24

Після істерики Пригожина Кадиров заявив, що його бойовики готові стати "гарматним м'ясом" у БахмутіВідео

21:00

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької областіВідео

20:55

"Путіна можуть "злити": Жданов розповів, як Росія відповість на палаючі вежі в КремліВідео

20:53

Несподівано померла 23-річна фіналістка "Міс Всесвіт"

Реклама
19:26

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

19:22

Чому в СРСР фанатіли від кришталю: на ньому можна озолотитися і сьогодні

19:20

Що стоїть за погрозами Пригожина Шойгу та ГерасимовуПогляд

19:16

Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів УкраїніВідео

19:10

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

18:55

Макарони були скрізь: жінка знайшла в лісі 200 кг готової страви

18:49

"Найгірша з можливих втрат": у важких боях під Бахмутом загинув відомий експерт з енергетикиВідео

18:42

Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет

18:27

Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNNВідео

17:50

"У списку на обмін з січня": Росія цинічно не відпускає з полону журналіста УНІАН

17:36

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФВідео

Реклама
17:28

Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

17:19

Вибухова головоломка по картинці: знайти зайве число за 15 секунд майже неможливо

16:53

Тодоренко показала свій целюліт біля пальми

16:51

Ледве ходить, насилу переодягається: путініст Газманов почав заздрити КіркоровуВідео

16:42

Потужно "насипали" окупантам під Бахмутом: Маляр розповіла про активні штурмові дії ЗСУВідео

16:29

Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

16:21

"Алла, як завжди, на висоті": Вайкуле пояснила, навіщо Пугачова терміново повернулася до МосквиВідео

16:10

"Тварюка, мерзота": Соловйов жорстко обізвав Пугачову після її повернення в Москву

16:03

"Це вже було паліативне лікування": чоловік Руслани Писанки розповів про останні дні акторкиВідео

16:00

Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - ГанницькийЕксклюзив

15:52

"Може прилетіти": американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - ЖдановВідео

15:51

Імунітет клану Путіна руйнується, Росія втрачає контроль над регіонами - ПодолякВідео

15:37

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

15:34

"Кремль, спиш?" - "Українська команда" передала дрони з посланнями окупантам 204-му батальйону ТрО

15:18

Популярна американська актриса Мег Райан здивувала моторошним виглядомВідео

15:15

"Україна переможе РФ тільки в казці": проросійський прем'єр Угорщини Орбан "відзначився" маячною тезоюВідео

15:12

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

15:03

"Ви що несете, мерзоти?": пропагандисти в істериці собачаться через "бавовну" у РФВідео

15:01

РФ стягує в Бахмут "вагнерівців", щоб захопити місто до 9 травня - МалярВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

Реклама
14:39

"Вітаємо з 9 травня, Слава Україні": Жданов зробив прогноз про акцію БПЛА над Красною площеюВідео

14:38

Настя Каменських розплакалася прямо на сцені: як Потап привітав співачкуВідео

14:38

У ЗСУ спростували інформацію щодо знищення ракети Кинджал комплексом Patriot

14:29

Для чого п'ють чай з чебрецем: нові відомості про ароматний напій здивуютьВідео

14:15

Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому "вагнерівці" тікатимутьВідео

14:09

Фільм жахів: жінка купила будинок, що кишить отруйними зміями

13:59

Місячне затемнення 5 травня: Влад Росс розповів, для яких знаків воно буде доленоснимВідео

13:58

Науковий підхід до відновлення постраждалих територій КиївщиниВідео новости компании

13:27

Кримінальник, який воював в ПВК Вагнер, повернувся до РФ і з подільниками вбив двох аніматорів

13:01

Patriot збив гіперзвуковий Кинджал: ЗСУ перехоплюють "невловимі" ракети РФ – ЗМІ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Життя
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти