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"Цацкатися вже ніхто не збирається": експерт передрік крах Росії за один безглуздий удар по Україні

22 березня 2023, 18:44
Загородній додає, що після того як росіяни збили американський безпілотник, різко знайшлися винищувачі для України.
Тарас Загородній, Володимир Путін
Тарас Загородній, Володимир Путін / УНІАН, Главред

В інтерв'ю Главреду політичний і економічний експерт Тарас Загородній розповів, що зроблять з Росією, якщо вона вирішить застосувати ядерну зброю.

"Я думаю, застосування Росією ядерної зброї вже малоймовірно. Американці вже чітко розписали, що буде, якщо Росія, не дай Бог, навіть брудну бомбу застосує. Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес говорив, що протягом 3 годин буде знищено весь Чорноморський флот РФ, а за добу буде знищено все російське угруповання, яке знаходиться на території України. Ніхто не збирається відповідати ядерною зброєю, але і це не факт", - сказав експерт.

За його словами, ядерні бомбардувальники стали вже літати.

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"Позиція США - ми вас в порошок зітремо, вас просто не буде, і ви все одно зазнаєте поразки у війні. Чітко попередили, що цяцкатися ніхто не збирається. Найстрашніше для Путіна - ордер, який показує, що на Заході вже прийняли рішення мочити в сортирі, як любить говорити сам Путін. Що з Путіним говорити вже ніхто не буде. Фактично США оголосили серед російської еліти аукціон: хто першим прибіжить здати Путіна і отримає амністію. Вони ж сказали, що санкції з Росії не знімуть до тих пір, поки Путіна не видасте. Це таке неформальне послання. І ось вони почали гру – здай Путіна першим і отримай відмазку від терміну. Дуже неприємна ситуація для Путіна. Упевнений, у нього була істерика", - каже Загородній.

Загородній додає, що після того як росіяни збили американський безпілотник, різко знайшлися винищувачі для України.

"У США рік не наважувалися на такий крок, а тепер країни НАТО, Польща і Словаччина, офіційно передають нам літаки. Причому модернізовані, хороші літаки. Причому 33 одиниці – це дуже багато. У нас не так багато було літаків на момент початку повномасштабної війни. Думаю, рішення як мінімум подвоїть наші сили, тому що мова йде про модернізовані натовські літаки – їх можна оснащувати бомбами, у них сучасна авіоніка. Це не той металобрухт, який прилітає з боку Росії", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив про готовність країн-союзниць продовжувати надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією. За його словами, партнери готові допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

"Всі країни з усього світу продовжують нарощувати зусилля і обмірковувати нові рішення (з приводу військової підтримки України, - ред.). Разом ця контактна група чітко заявляє, що ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі. Ми допоможемо Україні перейти в контрнаступ навесні", - заявив міністр оборони США.

Також нещодавно в Пентагоні заявили, що США не надають ЗСУ розвіддані для нанесення можливих ударів по території країни-агресора Росії.

За словами представника Міноборони США Пета Райдера, у нього немає інформації про те, чи проводить Україна операції на території РФ, а тому варто звертатися до української влади. І взагалі генерал зазначив, що ідея − США надають Україні розвіддані для ударів по Росії − апріорі абсурдна.

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війна в Україні Тарас Загородній війна Росії та України
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