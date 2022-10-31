"Безпрецедентно" : у ЗСУ пояснили, завдяки чому ППО збила більшість ракет РФ

Сили ППО збили більшість ракет РФ / Telegram

Сили ППО ЗСУ в понеділок вранці, 31 жовтня, показали безпрецедентно високий результат знищення ракет російських окупантів.

ППО збила 44 з більш ніж півсотні ракет РФ, випущених по цивільних об'єктах України, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна.

За його словами, високий результат забезпечила робота всіх засобів: вогневих груп і ЗРК.

"Так, були і 100% результати, коли 4 з чотирьох або 7 з 8 били, 9 з 12. Але при такому масовому використанні ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат", - підкреслив спікер Командування Повітряних сил.

Разом з тим він звернув увагу на необхідність посилення і модернізації ППО ЗСУ.

"Чи потрібно нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не тільки по технічному складу, а й по ракетах", – додав Ігнат.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

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