Рашисти намагалися прорватися в Ізюм: ЗСУ відбили атаку та розгромили окупантів

Українські військовослужбовці намагаються просувати уперед, відтісняючи ворога від захоплених позицій.
Російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових у районі Ізюма. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наші захисники успішно відбили атаку ворога та завдали йому значних втрат. Рашисти відступили назад.
"На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні", - написав Синєгубов.
Українські військовослужбовці намагаються просувати уперед, відтісняючи ворога від захоплених позицій.
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Нагадаємо, під Харковом українськими військовими був ліквідований найманець ПВК "Вагнер" з Бурятії Володимир Анданов, відомий під позивним "Ваха". На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ"Ольхон".
У 2017 році він повернувся до Бурятії. У 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ. В організації зазначили, що імовірно Ваху ліквідував снайпер ЗСУ.
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