РФ зібрала 50-тисячний "кулак" на Запоріжжі, Зеленський каже про критичну ситуацію

Нове ударне угрупування ЗС РФ зафіксовано якраз там, де українські війська контрнаступали влітку 2023 року.

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РФ пішла у новий наступ / Колаж Главреда. Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Одразу на кількох частинах фронту склалась "надзвичайно важка ситуація", зокрема з боєприпасами і системами ППО, розповів у вечірньому зверненні 19 лютого президент Володимир Зеленський. Водночас CNN пише про накопичення величезного ударного "кулака" ЗС РФ у Запорізькій області.

"Надзвичайно складна ситуація"

Володимир Зеленський, коментуючи результати сьогоднішньої поїздки у Купʼянський район, ще раз наголосив на дефіциті снарядів в українських військових.

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Складна ситуація спостерігається саме у районах, де російські війська зібрали нові угрупування.

"Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками у допомозі України, і це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії, потреба у фронтових ППО та у більшій далекобійності зброї", - зазначив президент.

За словами Зеленського, деякі з партнерів України вже налагодили виробництво зброї, снарядів і систем РЕБ, однак цього досі недостатньо.

"Окремо я хочу подякувати українцям та українкам, усім нашим компаніям і партнерам, які вже налагодили виробництво зброї, снарядів і РЕБ, що тільки збільшує оберти. Звісно, ми не можемо забезпечити усі потреби, але кожен місяць додає Україні своєї сили", - поділився Зеленський.

Росія зібрала ударний кулак на Запорізькому напрямку

На південному фронті як російські, так і українські джерела CNN підтверджують масове нарощування російських окупаційних військ в Запорізькій області - якраз там, де українські війська контрнаступали влітку 2023 року. За даними деяких аналітиків, було зібрано 50-тисячну російську армію.

Захоплення Авдіївки і підготовка до нового наступу

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

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