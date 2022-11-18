Арестович назвав місяць завершення війни в Україні

Арестович / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Радник Офісу президента України Олексій Арестович назвав новий прогноз по завершенню війни.

Як сказав Арестович у розмові з російським опозиціонером Марком Фейгіним, в лютому-березні в Росії "зламається хребет".

"Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше будуть доводити російську армію до стану повного нестояння і російське суспільство. І одного разу вузлик розв'яжеться і хребет зламається. Буде це лютий-березень, швидше за все, - за моїми відчуттями, певним роздумам, темпам і оцінками і т.д. і падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити захід, і яку так важко і нудно робимо ми. Так що, в принципі, все буде добре. Я тут не хвилююся", – розповів радник ОП.

Він також пояснив неможливість подальшого існування путінського режиму.

"Путінський режим не може існувати в тому вигляді, в якому існує, після того, що він зробив – з самою Росією, перш за все. Він розірвав суспільний договір, новий не укладений, держава стрімко втрачає легітимність, конституція порушується публічно і грубо, монополія на насильство втрачена або роздана, ростуть нові сили ультраправих, які хочуть наводити порядок методами відрубування голів і розбивання кувалдою. Така держава не може працювати як стійка система", - переконаний Арестович.

Війна в Україні

Окупаційні війська Росії змогли відступити з правого берега Дніпра в Херсонської області. Українським військовим дісталося багато трофеїв, проте полонених небагато. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що війна може закінчитися швидше, і заморожувати фронт Україна не буде.

Зараз у ЗСУ є все для подальшого наступу. При цьому, найближчим часом ситуацію можуть змінити і результати виборів у США.

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