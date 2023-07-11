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"Аморальний дегенерат": головний сержант "Магури" написав рапорт через командування

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2023, 21:52 оновлено 11 липня, 22:20
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Валерій Маркус заявив, що хоче понизитися в посаді і бути ближче до військових бригади.
Валерій Маркус, ВСУ
Маркус через командування написав рапорт/ Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Вікіпедія

Головний сержант 46 бригади "Магура" Валерій Маркус раптово вирішив понизитися в посаді. Він обурився дією вищого офіцерського корпусу бригади і заявив, що більше не може з ними працювати. Фото свого рапорту Маркус опублікував на сторінці в Facebook.

Він прямо сказав, що не може погодитися з рішеннями, які приймаються щодо розвитку бригади.

"Побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю за доцільне", - написав Маркус.

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Водночас він заявив, що не планує залишати військових зі своєї бригади і хоче бути ближче до них на полі бою.

Маркус відкрито звинуватив вищий офіцерський корпус "у некомпетентності, яка залишається безкарною". Самого заступника командира військової частини він обізвав "аморальним дегенератом".

"Знаходження з ним в одному колективі принижує мою честь і гідність", - написав Маркус у своєму рапорті.

'Аморальний дегенерат': головний сержант 'Магури' написав рапорт через командування
Маркус через командування написав рапорт / фото: facebook/Валерій Маркус

Хто такий Валерій Маркус?

Валерій Маркус - головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура", учасник російсько-української війни, письменник і мандрівник. У 2014 році у складі 25-ї ОПДБр Валерій Маркус брав участь у боях за звільнення Краматорська, Жданівки, Вуглегірська, Шахтарська, Добропілля, Комунара та Дебальцевого. Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року воював у складі 30-ї ОМБр розвідником. Лідер серед військових за загальною кількістю підписників у соцмережах. Автор бестселера "Сліди на дорозі".

Нагадаємо, раніше Маркус розповів про реальні втрати на фронті. Військовий назвав ворожою ІПСО заяви про великі втрати серед особового складу в 47-й бригаді в результаті контрнаступу на запорізькому напрямку. Він заявив що в день, коли РФ заявила про понад 300 "убитих" українських бійців бригади, насправді тоді загинули п'ятеро захисників.

Також повідомлялося про те, що на Київщині побили військового, бо він роздавав повістки. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень".

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Валерій Маркус
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