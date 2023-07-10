"Залужному видніше": політолог розповів про важке просування ЗСУ

За словами політолога, зараз йде важке прогризання оборони окупантів.

https://glavred.net/ukraine/zaluzhnomu-vidnee-politolog-rasskazal-o-tyazhelom-prodvizhenii-vsu-10484653.html Посилання скопійоване

Андрій Золотарьов про просування ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді розповів, чи готові росіяни вчинити "жест доброї волі" на окупованих територіях.

"Поки я не бачу для цього передумов. Йде важке і повільне прогризання оборони противника. Один Гарвардський професор підрахував, що при таких темпах знадобиться 15 років для звільнення всіх територій, але ця людина сидить в кабінеті і, думаю, ніколи не служив в армії. Адже дуже часто йде повільне прогризання оборони, а потім шльоп, і відбувається обвал фронту, і тоді все розвивається в іншому темпі. Поки співвідношення сил і хід бойових дій особливого оптимізму не вселяють", - зазначив він.

Золотарьов каже, що "Харківське диво не повториться".

"Тоді дуже вдало на південь були відтягнуті сили противника, який махнув рукою на Харківську область, залишивши там окупантів і Росгвардію, тобто системної оборони не було. Зараз прорвати три лінії оборони російських військ наявними силами і засобами буде непросто. Так, ми будемо і далі їх прогризати, але тут питання ціни. Можна пробити лінію, спалити резерви і опинитися в не дуже хорошій, з точки зору війни, ситуації, коли можна отримати контрудар і катастрофічні наслідки на фронті", - додав політолог.

За його словами, "в 1942 році була схожа ситуація, коли в травні після зимового наступу Червоної Армії панували оптимізм і шапкозакидання".

"Противник накопичив резерви і кинув їх на Харків. У підсумку це обернулося катастрофою Південно-Західного фронту, втратою 250 тисяч чоловік, маси техніки і артилерії. І все це закінчилося тим, що німці дійшли до Сталінграда, а там вже на берегах Волги фортуна від них відвернулася. Тому Залужному видніше, ми не володіємо всією повнотою інформації. Але поки те, що я бачу, – це важке прогризання оборони. А це явно не те, до чого готували громадську думку протягом декількох місяців. Та й у наших партнерів був зайвий оптимізм щодо перспектив наступу. Противник підготувався, і прорвати таку лінію оборони, не володіючи вогневим перевагою, неможливо. Краще вже так, ніж покласти сотні тисяч життів", - заявив він.

Дивіться відео чат з Андрієм Золотарьовим на Главреді:

Читайте також: