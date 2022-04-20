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Американські розвідники оцінили шанси використання Путіним ядерних бомб в Україні - CNN

20 квітня 2022, 22:54

У Пентагоні заявляють, що у США є плани на найрізноманітніші сценарії, навіть найнеймовірніші, на які могло б піти керівництво країни-агресора.

Путін, ядерна війна
Володимир Путін і ядерна війна / Колаж Фото Reuters, pixabay.com

Зараз в розвідці США не бачать ніяких ознак того, що Росія і її диктатор Володимир Путін, який почав 24 лютого широкомасштабне військове вторгнення в Україну, зробив які-небудь кроки з підготовки до використання ядерної зброї. Про це повідомляє телеканал CNN.

Два джерела журналістів, знайомі з недавніми даними розвідки, повідомили, що офіційні особи США більше стурбовані загрозою їх застосування, ніж будь-коли з часів Холодної війни. В цілому застосування Путіним ядерної зброї в Україні назвали малоймовірним, а одне з джерел оцінило ймовірність його застосування близько 1%.

Далі - керівництво Пентагону регулярно отримує інформацію про війну в Україні та оперативну інформацію про стан російського арсеналу, а також про будь-які кроки, які можуть викликати занепокоєння. У тому числі і одержувану від розвідувального співтовариства, яке уважно стежить за заявами Путіна та інших високопоставлених російських чиновників.

читайте такожЯкщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, він поховає себе для росіян

Нагадаємо, раніше відомий економіст і президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов заявив, що застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є нераціональним для досягнення цілей господаря Кремля Володимира Путіна.

Адже російський диктатор, на думку експерта, прагне отримати контроль над Україною, а контроль над зараженою радіацією територією йому точно не потрібен.

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Автор: Єгор Бунін
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ядерна зброя Володимир Путін російське вторгнення
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