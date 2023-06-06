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Активна фаза війни в Україні цього року не завершиться - експерт

Юлія Куришко
6 червня 2023, 02:10
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Михайло Самусь спрогнозував та розповів, коли та як завершиться активна фаза війни в Україні.
Активна фаза війни в Україні цього року не завершиться - експерт
Самусь розповів про подальший перебіг війни в Україні / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

В інтервʼю Главреду заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів, коли завершиться гаряча фаза війни в Україні.

Він наголосив, що скоріше за все, активна фаза війни у цьому році не завершиться.

"Якщо говорити про український контрнаступ, то він може мати віришальне значення для завершення війни, тобто переламана стратегічна ситуація [на користь України], зокрема перерізаний наземний коридор з території Росії до Криму, українські війська звільняють Південь і заходять до Криму", - зазначив Самусь.

Він також підняв питання, що далі відбуватиметься із Донбасом, адже ця територія є досить складною із точки зору військової географії.

"Це урбаністична територія, де важко проводити військові операції. Тому Україна проводитиме їх там обережно, з розумом, але це потребує ресурсів і часу. Наприклад, я бачу, що південь (і це матиме стратегічне значення) може бути звільнений, у тому числі Крим. Хоча до кінця року росіяни можуть залишатися у блокаді в Севастополі. Росіяни можуть зайняти там оборону та намагатися там утримуватися, чим провести ще одну героїчну оборону Севастополя, які вже двічі завершувалися поразкою РФ. Я впевнений у тому, що це станеться і втретє, але ще швидше", - детальніше розповів Михайло Самусь.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Він додав, що на Донбасі потрібно проводити сепціальні окремі операції, які можуть тривати і на наступний рік.

"Далі може бути ситуація, коли усі території України будуть звільнені, але Росія не підпише капітуляції. Вона вийде з території України, але самоізолюється, буде під величезним санкційним тиском, і формуватиме диктаторський закритий фашистський режим. При цьому РФ, звісно, може продовжувати різні операції проти України, а Україна - проти Росії. Так само удари дронами, ракетні удари, проведення диверсій силами спецоперацій тощо. І така війна може тривати десятиліття", - спрогнозував Самусь.

Дивіться відео інтервʼю Михайла Самуся Главреду:

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на фронті. Маляр зазначила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом.

Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

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