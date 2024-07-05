УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

Юлія Закрепа
5 липня 2024, 22:51
357
Зараз лінія фронту складає понад 970 км, на всіх напрямках тривають важкі бої за рубежі.
650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки
Росія готує великий наступ / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstate

Військовий експерт та директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту.

На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень, загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу. Експерт для "Еспресо" повідомив, що країна-агресорка Росія зосередила понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту.

"Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень. Загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу. Такого раніше не було. Зараз лінія фронту складає понад 970 км. Загальна кількість угруповання ворожих військ, які діють вздовж всієї лінії фронту, складає понад 650 тис. окупантів. Дії ворога на цих трьох напрямках, зокрема, наступ на Часів Яр, від Очеретиного у бік траси Покровськ-Костянтинівка, а також бойові дії в районі Торецька, є елементами одного оперативного задуму противника. Всі ці три ворожі вектори сходяться в Костянтинівці", - пояснив експерт.

відео дня

Згурець заявив, що зараз всі зусилля ворога зумовлені спробами наблизитись до Словʼянсько-Краматорського укріпрайону. Ворог докладає для досягнення цих цілей максимальних зусиль.

"Втім, не факт, що окупантам вдасться досягти їх. Оскільки для стримування противника Сили оборони докладають також максимальних зусиль", - зазначив він.

Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Наступ Росії: яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ та заявили про важкі бої за рубежі. Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках. Окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ.

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині. В ОТУВ "Харків" наголосили, що Сили оборони зачищують від російських диверсійно-розвідувальних груп населений пункт Сотницький Козачок на Харківщині. Ситуація у зоні відповідальності угрупування військ "Харків" складна.

Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ без зброї. Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту Сергій Згурець новини України
Реклама

Головне за день

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

23:03 Політика
650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

22:51 Україна
Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

21:54 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря 32848

Шторм сягнув максимально можливої позначки: в Україну увірвалася 9-бальна буря

Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті 8494

Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку 5609

Що не можна підключати до генератора: важливі поради, які збережуть техніку

Мирний план завершення війни вже став відомим? 4892

"Мирний план" завершення війни вже став відомим?

Останні новини

00:12

У міс Москва відібрали корону просто на сцені

00:05

Росія розпочала операцію "Мир": у ЦПД попередили про "таємні переговори"

05 липня, п'ятниця
23:37

Ірина Білик видала секрет свого молодшого сина і поділилася рідкісним фото

23:03

Без водяної бані: що буде, якщо не стерилізувати банки - відповідь неочевиднаВідео

23:03

Україна і Британія підпишуть безпрецедентну 100-річну угоду - Зеленський

Десятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в УкраїнуДесятки тисяч солдатів, тунельна війна і ядерний удар: Жданов – про відправку військ КНДР в Україну
22:51

650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

22:38

Путіністка Лоліта Мілявська в страху замкнулася вдома - що сталося

22:08

"Побої та погрози": Анна Семенович забрала одруженого чоловіка із сім'ї

21:54

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

Реклама
21:43

Четверо загиблих і понад 20 поранених: росіяни безжально обстріляли Донецьку область

21:33

"Мій організм сказав стоп": Наталя Могилевська зробила термінову заяву

21:05

Томати приголомшать небувалим урожаєм: як врятувати помідори від фітофториВідео

20:51

Війна на виснаження: генерал зробив серйозну заяву про перемогу Росії у війні

20:42

Світла може стати більше: Зеленський повідомив про хід переговорів з ЄС

20:06

Patriot від Німеччини вже в Україні: Зеленський розкрив про нову поставку

19:59

РФ застосувала "Авдіївську тактику": відома причина просування РФ біля Торецька

19:37

НАТО хоче закликати країни до стандартизації боєприпасів: яка загроза для України

19:31

Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

19:13

Копійчаний засіб врятує весь урожай: як назавжди позбутися бур'янівВідео

19:10

Росія хоче відкрити третій фронт в Україні і вибрала напрямокПогляд

Реклама
18:43

Графіки вимкнення світла на 6 липня: у які години обмеження будуть більшими

18:41

Чим можна знищити берізку польову на городі: результат приголомшить всіхВідео

18:23

Арештують рахунки і майно: що чекає деяких оштрафованих ТЦК громадян - Мін'юст

18:19

Країну атакувала найсильніша 9-бальна магнітна буря: коли закінчиться шторм

17:58

Путін поскаржився Орбану на Україну і висунув цинічні вимоги - що відомоВідео

17:22

Мешканцям села в Британії заборонено жити у своїх будинках - у чому причина

16:58

Кому потрібна заморозка війни в Україні?Відеоблоги

16:47

"Росіяни бояться": в ЗСУ пояснили несподівану зміну тактики РФ біля Торецьку

16:42

Ердоган заявив, що Путін миротворець, а західні лідери провокують війну - деталі

16:26

ОККО і "Повернись живим" передали ще 50 гранатометів підрозділам ТрО. Ініціативу ОКО за ОКО 2 завершено

16:22

Повне закриття неба над Україною: відомо, чи можливо досягти такого ефекту

16:07

Лідер легендарного західного рок-гурту на концерті яскраво підтримав Україну

16:04

Орбан поїхав у Москву на переговори з Путіним: в МЗС України жорстко відреагували

15:50

Можна займатися прибиранням чи ні: важливі прикмети 6 липня

15:40

За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

15:40

Орбан в Москві - що сказав Путін угорському прем'єру про Україну

15:36

Чим можна замінити кондиціонер у спеку: поради, які допоможуть охолодити будинокВідео

15:34

"Будьте готові. Вся країна": названо найважчий період для України - прогноз

15:29

Спека в Україні посилиться: у яких областях температура зашкалюватиме

15:21

Яка витрата палива у генератора: електрика буде під час довгих відключеньВідео

Реклама
15:13

"Це не остання": в ГУР розкрили нові деталі таємної операції "Рибалка"

15:09

Як ловити щуку влітку: полювання на справжній трофей

15:04

У росіян є успіхи: ворог розвиває наступ на Торецькому напрямку - DeepState

14:33

Ненудний салат з огірків за 5 хвилин: шикарний рецептВідео

14:28

Цілий день зі світлом: названі дати, коли в областях взагалі не буде обмежень

14:26

Чи можна запивати таблетки чимось крім води - відповідь спеціалістів

14:18

Чому собака починає вити: що відбувається і чи не віщує це біду

14:15

Він не представляє позицію ЄС: Боррель різко висловився про візит Орбана в Росію

14:12

"Інакше армія РФ пішла б у наступ": стала відома найбільша проблема окупантів

13:52

"Кремлівське сміття": шанувальники зацькували зрадницю Ані Лорак - причина

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти