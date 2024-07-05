650 тисяч окупантів по лінії фронту готові до наступу: Згурець назвав критичні напрямки

Зараз лінія фронту складає понад 970 км, на всіх напрямках тривають важкі бої за рубежі.

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Росія готує великий наступ / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstate

Військовий експерт та директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту.

На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень, загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу. Експерт для "Еспресо" повідомив, що країна-агресорка Росія зосередила понад 650 тис. окупантів по всій лінії фронту.

"Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень. Загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу. Такого раніше не було. Зараз лінія фронту складає понад 970 км. Загальна кількість угруповання ворожих військ, які діють вздовж всієї лінії фронту, складає понад 650 тис. окупантів. Дії ворога на цих трьох напрямках, зокрема, наступ на Часів Яр, від Очеретиного у бік траси Покровськ-Костянтинівка, а також бойові дії в районі Торецька, є елементами одного оперативного задуму противника. Всі ці три ворожі вектори сходяться в Костянтинівці", - пояснив експерт. відео дня

Згурець заявив, що зараз всі зусилля ворога зумовлені спробами наблизитись до Словʼянсько-Краматорського укріпрайону. Ворог докладає для досягнення цих цілей максимальних зусиль.

"Втім, не факт, що окупантам вдасться досягти їх. Оскільки для стримування противника Сили оборони докладають також максимальних зусиль", - зазначив він.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Наступ Росії: яка ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про зміну тактики армії РФ та заявили про важкі бої за рубежі. Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках. Окупанти не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ.

Росіяни просунулись на новому напрямку на Харківщині. В ОТУВ "Харків" наголосили, що Сили оборони зачищують від російських диверсійно-розвідувальних груп населений пункт Сотницький Козачок на Харківщині. Ситуація у зоні відповідальності угрупування військ "Харків" складна.

Україна готує нові бригади для наступу ЗСУ без зброї. Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою.

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