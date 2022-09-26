Зима в Україні не буде суворою: синоптики спростували крижаний прогноз

Синоптики спростували фейк про сувору погоду взимку 2022-23 / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Україні взимку 2022-2023 не буде суворою. Синоптики кажуть, що твердження про те, що прийдешня зима буде дуже холодною, не мають під собою наукової основи та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

Результати аналізу температурних показників за останні десятиліття свідчать, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вище норми, розрахованої за період 1991-2020 років, повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, ймовірність тривалих холодів в зимовий період в Україні мінімальна. Цілком вірогідні короткочасні істотні похолодання тривалістю 1-5 діб.

Перенесення початку опалювального періоду на більш пізні терміни і його закінчення на більш ранні терміни є обїрунтованим і підтверджується метеорологічними розрахунками.

Якою буде зима 2022-2023 в Україні

Раніше синоптик прогнозував, що зима 2022-2023 в Україні не дуж відрізнятиметься температурними показниками в порівнянні з сезоном минулого року. Днів з опадами буде небагато. Середня температура сезону складе 0° C, що незначно нижче показника зими 2021-2022 років. Справжня зимова погода почнеться приблизно 3 грудня - вперше за сезон відмітка термометра досягне -1°C.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух також вважає, що погода в Україні взимку буде ще теплішою, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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