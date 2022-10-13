Завалить снігом: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця жовтня буде морозною. Як прогнозують синоптики, до свята Покрови Богородиці температури остаточно зміняться.

Народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що тепла погода буде до 14 жовтня.

"Потім буде холоднішати, особливо вночі. Можливі невеликі опади. У листопаді можна буде відчути ще 1-2 теплих дні, а з середини першої декади буде остаточне похолодання - слід очікувати дощів і мокрий сніг. На початку наступної десятиденки буде майже те ж саме, потім буде ще кілька "сухих" днів і далі - тільки поступове зниження температури повітря", - говорить він.

А ось до кінця жовтня варто очікувати морозу і навіть снігу.

"Остання декада налякає зимою - можливі навіть морози. Велика ймовірність опадів: снігу та мокрого снігу", - зазначив Деркач.

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За даними сайту wisemeteo, в Києві до кінця місяця дощових днів буде всього два - 19-го і 28-го. Денна температура коливатиметься від + 11...до +19, нічна від + 2...до + 13.

В Харкові варто очікувати дощ 18 жовтня. Денна температура досягне позначки + 10...+18, вночі ж слід очікувати +2...+9.

В Одесі залишок жовтня подарує жителям три дощових дні - 22, 25 і 26 числа. Вдень у південному місті буде від +10...до +19, нічна ж температура досягне в максимум +14, а впаде до +6.

У Львові 16, 17, 23, 24, 25, 27, 30 і 31 жовтня прогнозуються опади. Температура вдень буде + 8...+17, вночі +3...+10.

У Запоріжжі 19-го, а також 20-го і 27-го очікуються дощі. Денна температура коливатиметься від +12...до +20, нічна знизиться до +2...+10.

У Миколаєві 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 і з 29 по 31 жовтня йтиме дрібний дощ. Температура вдень очікується + 10...+ 20, вночі ж від 0° до +9.

На Волині дощі зарядять з 15 по 20 жовтня і продовжаться 24-25, 28 і 31 числа. Температура повітря в світлий час + 7...+ 16, вночі ж -2...+6.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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