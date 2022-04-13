Засипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітня

Синоптики розповіли про погоду в Україні в середині квітня / УНІАН

Погода в Україні до кінця квітня буде мінливою-температура повітря коливатиметься від мінус 3 вночі і до плюс 19 вдень.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у четвер, 14 квітня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на сході місцями до плюс 11, а на заході повітря прогріється до 19 градусів тепла.

Погода 14 квітня / meteo.gov.ua

У п'ятницю, 15 квітня, дощі можливі на заході, півночі, а також місцями в центрі, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень у Волинській області до плюс 12, у центральних областях України та місцями на заході-18-19 градусів тепла.

Погода 15 квітня / meteo.gov.ua

У суботу, 16 квітня, дощі накриють практично всю Україну, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на заході місцями похолодає до плюс 6, а в східних і південних областях очікується до плюс 16 градусів тепла.

Погода 16 квітня / meteo.gov.ua

У неділю, 17 квітня, опади очікуються по всій країні, а на заході — мокрий сніг. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до плюс 3, а ось в Криму і в Луганській області повітря прогріється до 14 градусів тепла.

Погода 17 квітня / meteo.gov.ua

У період 18-20 квітня атмосферні фронти принесуть дощі в західних, північних і південно-східних, а також у східних областях, розповіла у коментарі "Фактам" заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

"Ночами стовпчики термометрів коливатимуться від мінус 3 до плюс 3, на Сході і півночі країни — 2-7 тепла, вдень очікується 6-12 тепла, а ось 21 квітня потеплішає до 15-20 градусів", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень, яку цього року святкуватимемо 24 квітня, буде холодною. Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, можливі навіть нічні заморозки.

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