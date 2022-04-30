Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травня

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною / Фото УНІАН

Погода в Україні на початку травня 2022 буде прохолодною. Вночі температура повітря не перевищуватиме +3...+6 градусів.

Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін, передає Телеграф.

У перші кілька днів травня в Україні буде сухо. У більшості областей стовпчики термометрів не піднімуться вище +13...+16 градусів.

На початку наступного тижня - з 4 по 10 травня - в Україну прийдуть зливи з грозами і шквалами. Разом з опадами в Україну прийде потепління. По всій країні повітря прогріється до +15...+18 градусів.

"Якщо ж говорити про стабільніше потепління, то до середини другої декади травня його чекати не слід", - сказав народний синоптик.

За його словами, травень по всій країні буде дощовим і багатим на небезпечні погодні явища.

Як повідомляв Главред, раніше синоптики озвучили довгостроковий прогноз погоди в Україні. За прогнозом, осінь 2022 настане пізно, а літо буде спекотним.

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