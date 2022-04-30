Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травня

Синоптик прогнозує, що стабільне потепління очікується лише в другій декаді травня. В цілому, місяць буде дощовим і багатим на небезпечні погодні явища.
Погода в Україні на початку травня 2022 буде прохолодною. Вночі температура повітря не перевищуватиме +3...+6 градусів.
Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін, передає Телеграф.
У перші кілька днів травня в Україні буде сухо. У більшості областей стовпчики термометрів не піднімуться вище +13...+16 градусів.
На початку наступного тижня - з 4 по 10 травня - в Україну прийдуть зливи з грозами і шквалами. Разом з опадами в Україну прийде потепління. По всій країні повітря прогріється до +15...+18 градусів.
"Якщо ж говорити про стабільніше потепління, то до середини другої декади травня його чекати не слід", - сказав народний синоптик.
За його словами, травень по всій країні буде дощовим і багатим на небезпечні погодні явища.
Як повідомляв Главред, раніше синоптики озвучили довгостроковий прогноз погоди в Україні. За прогнозом, осінь 2022 настане пізно, а літо буде спекотним.
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