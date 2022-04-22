УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчів

22 квітня 2022, 03:22

У перший місяць літа, в червні місяці, буде багато злив.

погода
Погода в Україні / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні у травні буде спекотною, як прогнозують синоптики, вже наприкінці квітня температура повітря буде +20 градусів.

Однак, в Україні варто очікувати небезпечних явищ.

Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що останній місяць весни спостерігатимуться такі небезпечні явища як смерчі.

За його словами, в цілому травень проявить себе в основному теплою погодою.

"Можливі такі небезпечні погодні явища, як сильні зливи, потужні грози, град, шквали. При цьому в деяких районах можливі навіть смерчі", - зазначив синоптик.

У яких областях - він не уточнив.

Також Щедрін прогнозує, що в перший місяць літа, в червні буде багато злив.

Дивіться також, якої очікувати погоди в Україні в найближчі 14 днів.

false

Читайте також:

viber
погода прогноз погоди Народний синоптик Погода в Україні
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняНадя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє кохання "Сподіваюся, що нас захоплять": блогерка втекла у Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці""Сподіваюся, що нас захоплять": блогерка втекла у Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці" Коли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для УкраїниКоли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для України Як виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способиЯк виростити зелену цибулю на підвіконні: 2 кращих способи Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівНе кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українців
Підтримайте Главред

Останні новини

03:50

"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

03:22

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівВідео

02:47

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківВідео

02:15

Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

01:41

Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

Реклама
01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Левам - великі гроші, Рибам - везіння

00:56

Від борщів до бункера: голлівудський актор розповів про тривожну ніч в українському сховищіВідео

00:52

У США побачили ознаки підтримки збройних сил Росії з боку Китаю

00:51

Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиВідео

00:42

"Окупанти лише відтягують неминучість": головне з вечірнього звернення ЗеленськогоВідео

00:28

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

00:04

Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

21 квітня, четвер
23:41

Загроза втрати Маріуполя відступила: Арестович розповів, чого злякалася РосіяВідео

23:24

Куди зник співак Губін: переїзд з Росії і страшна хвороба

23:21

Макрон звернувся до Росії через важку ситуацію в Маріуполі

23:12

"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"Відео

23:09

"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під КиєвомВідео

23:01

Як перевірити яйця на свіжість: названо п'ять простих способів

22:51

Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

22:38

Розслідувачі злили в мережу фото, як Лавров з коханкою і Дерипаска з ескортницею їздили до Японії

Реклама
22:16

"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФВідео

22:12

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21:33

"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістамиВідео

21:22

"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21:14

Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

21:10

Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірВідео

20:39

Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

20:36

Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБОВідео

20:27

У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

20:22

"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

20:04

Роман Цимбалюк. Путін поки не помер, а бариги вже з'явилися?Відеоблоги

20:00

Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

20:00

Постріл у себе: що означатиме ядерний удар Росії по Україні

19:53

Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під МаріуполемВідео

19:36

Путін влаштував ідеальний шторм: чому масова мобілізація доб'є РосіюПогляд

19:28

Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом

18:58

Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФВідео

18:29

Битва за Маріуполь – чому Путін відмовився від штурму заводу АзовстальПогляд

18:04

У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію АзовсталіВідео

17:35

Чому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюПогляд

Реклама
17:24

Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняВідео

17:15

Звільнення країни і сильна армія: як сонячне затемнення 30 квітня відіб'ється на ситуації в Україні

17:14

"Чіткий сигнал Путіну, що він кінчений": Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні

17:12

Важка артилерія і сотні тисяч боєприпасів: Байден оголосив про новий пакет допомоги УкраїніВідео

17:08

У Мангуші окупанти масово вирили братські могили для вбитих ними жителів Маріуполя - радник мера

16:50

Ведучий популярного російського шоу підтримав Україну і йде з телеканалу

16:49

Великодній кошик: що обов'язково потрібно святити в церкві на Великдень 2022, прості рецептиВідео

16:43

Повністю знищено не менше п'яти рот: російські ВДВ-шники бояться воювати в УкраїніВідео

16:24

Машина Стінгера соколика підбила: бійці ЗСУ знищили літак окупантів з ПЗРК

16:10

Екс-дружина Ступки показала, як новий хлопець зробив їй пропозицію

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти