Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчів

У перший місяць літа, в червні місяці, буде багато злив.
Погода в Україні у травні буде спекотною, як прогнозують синоптики, вже наприкінці квітня температура повітря буде +20 градусів.
Однак, в Україні варто очікувати небезпечних явищ.
Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що останній місяць весни спостерігатимуться такі небезпечні явища як смерчі.
За його словами, в цілому травень проявить себе в основному теплою погодою.
"Можливі такі небезпечні погодні явища, як сильні зливи, потужні грози, град, шквали. При цьому в деяких районах можливі навіть смерчі", - зазначив синоптик.
У яких областях - він не уточнив.
Також Щедрін прогнозує, що в перший місяць літа, в червні буде багато злив.
Дивіться також, якої очікувати погоди в Україні в найближчі 14 днів.
Читайте також:
- Чудовий паску, який вийде у кожного: готувати дуже просто і швидко
- Ідеальна глазур для паски на Великдень 2022: два супер простих рецепта за 5 хвилин
- Найсмачніша паска без дріжджів: паска просто тане в роті
Автор: Маша Тупченко