Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчів

Погода в Україні / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні у травні буде спекотною, як прогнозують синоптики, вже наприкінці квітня температура повітря буде +20 градусів.

Однак, в Україні варто очікувати небезпечних явищ.

Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив, що останній місяць весни спостерігатимуться такі небезпечні явища як смерчі.

За його словами, в цілому травень проявить себе в основному теплою погодою.

"Можливі такі небезпечні погодні явища, як сильні зливи, потужні грози, град, шквали. При цьому в деяких районах можливі навіть смерчі", - зазначив синоптик.

У яких областях - він не уточнив.

Також Щедрін прогнозує, що в перший місяць літа, в червні буде багато злив.

Дивіться також, якої очікувати погоди в Україні в найближчі 14 днів.

Читайте також: