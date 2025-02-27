Україну накривають дощі та сніг: у яких областях чекати негоду

Погода у Харкові буде найхолоднішою.Там температура повітря опуститься до -12 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 28 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 лютого

Де температура повітря опуститься до -15 градусів

Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 28 лютого буде теплішою. У деяких областях буде холодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у західних областях буде дощ та мокрий сніг. Вітер буде рвучкий. Найнижча температура повітря буде у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях. Там температура повітря опуститься до -10...-15 градусів.

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У п'ятницю опади малоймовірні. Температура повітря почне поступово підвищуватись.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 лютого / фото: ventusky

Погода 28 лютого

В Україні 28 лютого буде хмарно. На дорогах у східних та північно-східних областях очікується ожеледиця. У цей день вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, місцями зі снігом; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 9-14° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -12

За даними meteoprog, 28 лютого в Україні буде місцями прохолодним та теплим. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+9 градусів. Найнижча температура буде в Харківській області. Там температура повітря опуститься до -12...-1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 28 лютого / фото: meteoprog

Погода 28 лютого у Києві

У Києві 28 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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