Налетить ураган і Україна попливе: синоптики розповіли про потужну атаку небезпечного циклону

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями різко зіпсується. Як зазначають синоптики, осінь остаточно вступить у свої права.

За прогнозом Укргідрометцентру, в більшій частині областей буде дощ, а в деяких регіонах навіть оголошено рівень небезпеки через пориви вітру.

Відзначається, що погода зміниться через переміщення атмосферного фронту і утворення активного циклону.

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"Вдень 9 вересня в західних областях, протягом 10-11 вересня і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеській і Миколаївській, 11 вересня і в Полтавській областях пройдуть значні дощі, місцями очікуються грози і пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

У Гідрометцентрі оголосили про жовтий рівень небезпеки і закликали людей бути обережними на вулиці.

Синоптики також відзначили, що в результаті тривалого періоду дощової погоди загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми - в межах 30-70 мм.

Погода на 9 вересня

Синоптик Наталка Діденко повідомляється, що в п'ятницю, 9 вересня в Києві передбачається суха погода з досить комфортною температурою повітря +18, +19 градусів.

Вже на вихідних погода зіпсується - в суботу - неділю в західних, північних, центральних областях України - дощі, холодно і вітряно. На півдні дощі ймовірні в неділю, на сході України поки - без опадів.

У Києві очікується холодна вітряна погода з сильним дощем.

"А конкретніше - 10-11 вересня в столиці дощ, місцями сильний, пориви південно-східного вітру 15-20 метрів в секунду. Зниження температури повітря до +10 +13 градусів!", - резюмувала Наталка Діденко.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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