В Україну мчить різке похолодання: синоптик назвала, скільки триватиме холодина

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Як обіцяють синоптики, 4 травня невелике похолодання торкнеться західних і північних областей України.
Температура повітря знизиться протягом дня до +11 +15 градусів.
За даними синоптика Наталки Діденко, на решті території країни вдень буде +16 + 22 градуси.
"Атмосферний фронт, який принесе це невелике похолодання, зумовить невеликі дощі тільки на заході і півночі України. Часом дощ не долітає до землі, обмежиться лише збільшенням хмарності", - написала вона.
Центр, схід, південь України у четвер – суха сонячна погода.
У Києві 4 травня опадів хоча і не буде, проте збільшиться хмарність.
Температура повітря буде залишатися в комфортних межах, але все ж знизиться до +16 градусів.
5 травня є ймовірність невеликого дощу, а 6-7 травня похолодає ще на кілька градусів.
У ніч на неділю в околицях Києва можливі невеликі заморозки.
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Погода в травні
Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.
За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде 13-17 градусів, в горах - від 7 до 12 градусів тепла.
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