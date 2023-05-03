В Україну мчить різке похолодання: синоптик назвала, скільки триватиме холодина

У Києві 4 травня опадів хоча і не буде, проте збільшиться хмарність.

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Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться. Як обіцяють синоптики, 4 травня невелике похолодання торкнеться західних і північних областей України.

Температура повітря знизиться протягом дня до +11 +15 градусів.

За даними синоптика Наталки Діденко, на решті території країни вдень буде +16 + 22 градуси.

відео дня

"Атмосферний фронт, який принесе це невелике похолодання, зумовить невеликі дощі тільки на заході і півночі України. Часом дощ не долітає до землі, обмежиться лише збільшенням хмарності", - написала вона.

Центр, схід, південь України у четвер – суха сонячна погода.

У Києві 4 травня опадів хоча і не буде, проте збільшиться хмарність.

Температура повітря буде залишатися в комфортних межах, але все ж знизиться до +16 градусів.

5 травня є ймовірність невеликого дощу, а 6-7 травня похолодає ще на кілька градусів.

У ніч на неділю в околицях Києва можливі невеликі заморозки.

Карта погоди / meteoprog.com

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Погода в травні

Як повідомляв Главред, синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич також спрогнозував, якою буде погода в Україні в травні 2023.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде 13-17 градусів, в горах - від 7 до 12 градусів тепла.

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