Останній місяць осені здивує: якою буде погода в Україні у листопаді 2022

Погода в Україні в листопаді здивує теплом / Фото pixabay.com

Погода в Україні у листопаді 2022 буде тепліше на 1,5-2 градуси, ніж зазвичай. На початку місяця відчутних зимових похолодань не буде, а опади в останній місяць осені випадуть в межах норми.

Такий прогноз погоди на листопад озвучив начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає НВ.

З кінця жовтня і по 7 листопада в Україні очікується малохмарна сонячна погода. Буде досить тепло: вдень температура повітря складе +10...+15, вночі - до +3...+8. У Карпатах можливі невеликі "мінуси". Дощі на початку листопада малоймовірні.

Синоптик прогнозує, що сніг в Україні може випасти в середині грудня. Перший сніг, можливо, з'явиться і в листопаді, але він буде нетривалим і нестійким. Принаймні, він малоймовірний в першій декаді останнього місяця осені.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Згідно з прогнозом ventusky.com, погода в Україні на початку листопада здивує всіх. За прогнозом синоптиків, перший день листопада порадує теплою погодою та відсутністю опадів, а в деяких регіонах варто чекати нічні морози.

31 жовтня вдень на заході України стовпчики термометрів піднімуться до +16. А вже 1 листопада вранці в деяких регіонах можливі перші заморозки.

У Харківській, Сумській та Полтавській областях термометри покажуть до -2 градусів. Водночас у всіх інших областях температура повітря коливатиметься від 0 до +2 градуси, за винятком Заходу, де термометри покажуть до +6 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач дав прогноз погоди на найближчі три місяці. За його словами, на початку листопада температура повітря буде ще відносно комфортною, а наприкінці осені відбудеться плавний перехід від "зрілої" осені до пізньої.

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