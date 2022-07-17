Україну чекає погодна аномалія: синоптик дав прогноз на серпень

До кінця серпня в Україні прогнозуються дощі та зливи.
Погода в Україні на початку серпня буде сонячною та дуже комфортною. Як прогнозують синоптики, крім спеки варто чекати і грозу зі зливами.
Народний синоптик Володимир Деркач каже, що перші 10 днів серпня буде сонячно і без опадів у більшості регіонів. Дні будуть літніми та теплими.
А ось друга декада серпня пройде вже з помірним теплом та дощами, які повинні накрити регіони орієнтовно з 15-го числа.
"Температура повітря також знизиться, особливо це буде відчуватися вночі", - говорить синоптик, передає Телеграф.
До кінця серпня в Україні прогнозуються дощі та зливи, які повністю завершаться вже з приходом перших днів календарної осені.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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