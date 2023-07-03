Україну заллє дощами: які регіони будуть плавати весь день

На Заході України 4 липня весь день буде лити дощ.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-zalet-dozhdyami-kakie-regiony-budut-plavat-ves-den-10482838.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у вівторок буде дуже спекотною, але місцями очікуються дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, короткочасні опади з грозами будуть у західних та північно-східних областях.

На півночі без опадів. Але сонце може ховатися час від часу. Наприклад, у Чернігові та області буде похмуро. Вдень + 28...+ 30 градусів. У Сумській області дощ, хоча опади ніяк не вплинуть на температуру повітря. Тут же вдень буде до + 30 градусів.

відео дня

На півдні опадів чекати не варто зовсім. Найспекотніше тут буде в Херсонській і Миколаївській областях - вдень до +32. В Одеській області та Криму - +29...+ 31 і без опадів.

На сході дощі пройдуть в Луганську і Донецьку область, а ось в Харківській очікуються грози і дощ. Водночас, тут температура повітря вдень триматиметься в районі + 29...+ 30 градусів.

На Заході України 4 липня весь день буде лити дощ. Опади накриють і Львівську, і Закарпатську, і Чернівецьку, і Івано-Франківську області. Вдень тут температура повітря підніметься не вище + 26 ... + 27 градусів.

Погода в Києві не буде дощовою. Але хмари очікувати все-таки варто. Вдень температура повітря триматиметься + 28..+ 30 градусів.

Погода на 4 липня карта / Укргідрометцентр

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

Читайте також: