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Україну накриє задуха: синоптики назвали дату рекордної спеки

18 липня 2022, 16:52

19 липня очікується рекордна спека до +40 градусів.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 19 липня буде комфортною, а вже до кінця тижня накриє пекельна спека. Як прогнозують синоптики, максимальні позначки у вівторок будуть тільки в Закарпатті та в південних областях - до +28 градусів.

У країнах Західної Європи 19 липня очікується рекордна спека до +40 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

В Україні у вівторок повітряна маса всюди буде помірно теплою, тому протягом дня очікується +20 +25 градусів. У південних регіонах та на Закарпатті близько +25 +28 градусів.

"Разом з цим прогнозується суха і сонячна погода – цьому сприяє антициклон. Дощі можуть бути тільки в північних областях через північні атмосферні фронти", - зазначає синоптик.

У Києві 19 липня погода прогнозується з хмарами, температурою + 22 + 23 градуси і дощем з грозою в обідній час.

"Поки що в Україні переважатиме помірно тепла погода, у другій половині тижня градуси підвищаться", - зазначила Діденко.

Також синоптики попереджають, що до кінця липня варто очікувати неймовірної спеки.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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