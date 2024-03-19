Україну накрив сніг і холод: синоптик назвала дати потепління

19 березня циклон визначатиме погоду по всій території України. Пройдуть дощі. Можливий мокрий сніг, свідчить прогноз погоди.

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Коли в Україну прийде потепління - прогноз синоптика / Фото: УНІАН

Уранці у вівторок, 19 березня, в Україну повернулася справжня зима - сніг випав у низці регіонів. Зокрема, негоду спостерігають на Волині, у Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій та Львівській областях.

Синоптики попереджали, що сьогодні очікується доволі холодний день із великою кількістю дощів і мокрого снігу. Зокрема, в Івано-Франківській області оголошено 3 рівень небезпеки. Там можуть зійти снігові лавини. У західних областях України швидкість вітру сягатиме 20 м/с. Утім зима посеред весни триватиме недовго.

Погода на сьогодні

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 19 березня циклон визначатиме погоду по всій території України. Пройдуть дощі. На заході, місцями в центрі та на півночі можливий мокрий сніг.

відео дня

Температура повітря вдень у більшості областей підніметься до +4...+7 градусів, на сході та півдні (крім Одеської області) стовпчики термометрів покажуть +8...+14 градусів. На Заході буде найхолодніше - лише +2...+5 градусів.

Україну накрив циклон / t.me/PohodaNatalka

У Києві сьогодні синоптик прогнозує послаблення опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +5 градусів.

Дивіться відео - Українці діляться в соцмережах кадрами "весняного" снігу:

Коли в Україну повернеться тепло

Синоптик Діденко додала, що така зимова погода часто буває в березні, але триватиме вона недовго.

"Потепління передбачається 21-22 березня", - зазначила синоптик.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - прогнози

Погода на тиждень свідчить, що в Україні до 22 березня переважатиме волога повітряна маса. Водночас удень у більшості областей країни спостерігатиметься плюсова температура.

Метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - у деяких регіонах температуру повітря очікують на один-два градуси вищою за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені.

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