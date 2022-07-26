Україну накриють найсильніші грози: рятувальники назвали небезпечні регіони

У деяких регіонах країни очікуються грози, град і штормовий вітер.
В Україні спекотна погода різко зміниться найсильнішими грозами. На завтра, 27 липня, у деяких регіонах оголосили штормове попередження. Про це повідомляють рятувальники.
Найнебезпечніше в цей день буде на території західних областей, там значно погіршиться погода. Крім того, очікується град і штормовий вітер.
"27 липня у західній частині України грози, місцями град та шквали 15-20 м/сек (І рівень небезпеки, жовтий)", — йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що у південних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні
Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою +30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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