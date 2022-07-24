Україну атакують найсильніші грози і дощі з градом: синоптики попередили про небезпеку

Швидкість поривів вітру сягатиме 5-10 м/с.
В Україну летять грози і сильні дощі з градом. У неділю, 24 липня, найнебезпечніше буде на сході та півночі. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогнозується, що дощі з грозами будуть також частино в центральних і південних областях. Очікується град і сильний вітер.
Шквалистий вітер прогнозують переважно в північних областях. Там пориви сягатимуть 5-10 м / с.у Києві також очікується сильна гроза.
"Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері, а в разі сильного вітру — триматися якнайдалі від рекламних щитів і дерев, а також не паркувати поруч з ними автомобілі", - заявили в КМДА.
Варто відзначити, що холодно в цей день не буде. У північних областях вдень температура повітря підвищиться до 25-30 градусів тепла, на заході - до 27-31 градуса, на сході вдень буде 25-28 градусів тепла, а в центральній частині країни - 28-30 градусів. Найспекотніше буде на півдні. Там стовпчики термометрів покажуть 30-33 градуси тепла.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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