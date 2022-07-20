Магнітні бурі та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди у деяких областях

В Україні будуть сильні пориви вітру та магнітні бурі / УНИАН

В Україні у четвер, 21 липня, буде спека, але у деяких регіонах бушуватимуть сильні вітри. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Найспекотніше у цей день буде на території західних областей, в Одеській та Миколаївській областях. Там температура коливатиметься від 26 до 31 градуса тепла. На Донеччині температура повітря підвищиться до 28 градусів тепла.

На території східних та північно-східних областей буде найпрохолодніше - 20-24 градуси тепла.

"Дощі з грозами можливі в Сумській, Чернігівській, Полтавській областях, можуть торкнути ввечері Київщину. Найближчої ночі окремі дощики пройдуть у південній частині та у Дніпрі з районами - але невеликі та локальні. У більшості наших областей все ж завтра переважатиме суха погода", - написала Наталка Діденко.

У східних та південних областях очікуються пориви вітру - 15-20 м/с.

Синоптик також попередила про те, що найближчими днями в Україні будуть магнітні бурі.

читайте такожУкраїну накриє африканська спека: в який день вріже пекло до +40º

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Інші новини: