Україну атакує різке похолодання: синоптики назвали дату морозу

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цьому тижні буде контрастною. Як повідомляють синоптики, країну атакують заморозки.

18 жовтня в Україні ще буде тепло. У центрі вночі синоптики прогнозують від 7 до 10 градусів тепла, а вдень варто очікувати від 16 до 18 градусів з позначкою "плюс". У східних регіонах вночі від +7 до +8, а ось вдень близько 14 градусів вище нуля.

В середу, 19 жовтня, синоптики дощів не прогнозують, проте небо практично над усією Україною буде затягнуте хмарами. Сонячно буде тільки в Криму.

На півдні та сході України вночі варто очікувати від 8 до 10 градусів тепла, а вдень від +16 до +18. Похолодання буде в центрі від 7-9 градусів вище нуля.

Похолодає також в північних і західних регіонах. Від 5-7 градусів тепла в нічний час доби і 10-13 градусів з позначкою "плюс" вдень.

У четвер, 20 жовтня, короткочасні дощі можливі в Харківській області. В інших регіонах буде хмарно, але без опадів. На півдні та сході вночі варто очікувати близько 4 градусів тепла, а вдень від +10 до +13.

У західних і центральних регіонах в нічний час доби буде від 0 до 3 градусів тепла, а вдень 4-6 градусів вище нуля. Вдень і вночі синоптики прогнозують тут 2-4 градуси вище нуля.

Синоптики прогнозують, що похолодання триватиме до кінця тижня, а вже з наступного понеділка в Україну прийде потепління до +20 градусів.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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