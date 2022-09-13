Сильне похолодання: синоптики назвали дату "морозу"

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +16 +21.
Погода в Україні у середу, 14 вересня, буде хмарною з проясненнями. За прогнозами синоптиків, на Лівобережжі, вдень і в західних областях варто очікувати невеликих дощів, а на решті території буде без істотних опадів.
На заході країни вночі та вранці місцями прогнозується туман.
Вітер південно-західний 7-12 м/сек, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/сек.
Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а вдень +16 +21. У Карпатах температура повітря коливатиметься від +10 до +15.
За прогнозом Укргідрометцентру, в столичному регіоні завтра буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме +7 +12, а вдень +16 +21 градус. При цьому в Києві вночі буде близько +10, а вдень +18 +20.
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Якою буде зима в Україні
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою та без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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